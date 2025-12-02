Τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες χορευτές, βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (27/11) στην πλατεία κάτω από την Αγία Σοφία χόρεψαν το τραγούδι «Τ’ άγια χώματα της Πόλης» του Στράτου Διονυσίου, ένα τραγούδι ύμνος για την πόλη και τους Έλληνες που μεγάλωσαν και έζησαν εκεί.

Ο κ. Γρηγόρης Πετρόπουλος δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στα social media γράφοντας «Η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δημήτρης Πετρόπουλος χορεύει στα άγια χώματα της πόλης…!» και έγινε πολύ γρήγορα viral.

Αυτή η ενέργεια προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία με πολλά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πρόκληση, ενώ Τούρκοι στα social media έγραφαν ότι πρόκειται για AI.

«Ελληνική χορευτική ομάδα προκαλεί χορεύοντας συρτάκι μπροστά από το Τζαμί της Αγίας Σοφίας, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Τουρκίας» έγραψε σε δημοσίευμά της η SuperHaber.

«Πρόκληση στην Αγία Σοφία! Έλληνες χορεύουν μπροστά στο Τζαμί και αναρτούν βίντεο με τίτλο “Χορεύουμε στα ιερά εδάφη της πόλης”», έγραψε σε ανάρτηση της η TrHaber.

Ο κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, ιδιοκτήτης της «Ακαδημίας Ζεϊμπέκικου Πετρόπουλος», μιλώντας στο Mega δήλωσε πως «Αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια βόλτα στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη, βρεθήκαμε έξω από την Αγιά Σοφιά και όπως ξέρουμε να κάνουμε καλά και το κάνουμε πάντα και παντού, όπου κι αν βρεθούμε, χορέψαμε έναν χορό».

«Στην Αγία Σοφία πίσω μας υπήρχε η τούρκικη σημαία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να τη σβήσουμε. Δεν το κάναμε γιατί το ζητούμενό μας δεν ήταν να κάνουμε κάποια προβοκάτσια, όπως είπαν κάποιοι. Δίπλα μας ήταν η αστυνομία, δεν μας ενόχλησαν οι άνθρωποι, δεν ασχολήθηκαν καν μαζί μας», τόνισε ο κ. Πετρόπουλος.

«Στα social media δεχόμαστε μόνο θετικά σχόλια είτε από φίλους μας Τούρκους, είτε από Έλληνες», υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της σχολής χορού.

Σχετικά με το αν ήθελε να προκαλέσει μέσα από το βίντεο με τον χορό επεσήμανε πως «Αν θέλαμε να προκαλέσουμε θα τραβάγαμε το βίντεο με τον χορό στην πίσω πλευρά της Αγιάς Σοφίας που υπάρχουν μπουλντόζες».

