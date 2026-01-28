Μία ασυνήθιστη οικογενειακή ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη Ρόδο, όπου ένας 76χρονος έγινε πρόσφατα προπάππους, αποκτώντας τρισέγγονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr, ο κ. Λευτέρης παντρεύτηκε στα 16 του χρόνια, στα 31 του έγινε παππούς, στα 52 απέκτησε το πρώτο του δισέγγονο και πρόσφατα το πρώτο του τρισέγγονο.

Πρόκειται για έναν απλό άνθρωπο που ζει ταπεινά στην περιοχή των Αφάντου της Ρόδου.

«Παντρεύτηκα μικρός, στα 16 μου χρόνια και σε ηλικία 21 ετών είχα ήδη τρία παιδιά. Όταν έγινα 31 ετών έγινα παππούς και σε ηλικία 52 ετών είχα το πρώτο μου δισέγγονο.

Σήμερα έχω 10 εγγόνια, 10 δισέγγονα και στην ηλικία που είμαι σήμερα, έχω και το τρισέγγονό μου που γεννήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Νιώθω πολύ υπερήφανος για τη μεγάλη ελληνική οικογένειά μου και φυσικά για τα εγγόνια, δισέγγονα και το τρισέγγονό μου που είναι ένα κοριτσάκι», τόνισε ο 76χρονος.

Σχετικά με το πως περνάει πλέον το χρόνο του σημειώσε ότι «ως συνταξιούχος περνώ τον χρόνο μου με την οικογένεια και πάω στο καφενείο του χωριού μου να παίξω “πιλόττα” με τους φίλους μου, καθώς επίσης και να πηγαίνω στο χωράφι μου όπου ασχολούμαι με αγροτικές εργασίες».

«Ο πατέρας μου ο Θόδωρος Ανθούλας απέκτησε επτά παιδιά, πέντε αγόρια, μεταξύ αυτών και εγώ και δύο κορίτσια. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια αλλά είμαι ο μόνος από τα επτά αδέλφια που έχω φτάσει να έχω και τρισέγγονο.

Εύχομαι να είμαστε καλά και όλος ο κόσμος και να έχουμε υγεία και να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά με τις οικογένειές μας και τα παιδιά και εγγόνια μας, τα οποία και είναι η συνέχεια των γενεών μετά από εμάς», δήλωσε ο κ. Λευτέρης.

protothema.gr