Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, καθώς το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός μουσικός διαγωνισμός. Το τραγούδι, που από την αρχή της διαδικασίας εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί, επικράτησε με 48 βαθμούς μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς – ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες που διεκδίκησαν τη νίκη στη βραδιά του Μεγάλου Τελικού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.

Τα τελικά αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών και της ψηφοφορίας του κοινού

Ο Akylas και το Ferto

Ο Akylas, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999 και ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που συνδυάζουν προσωπικό βίωμα και σύγχρονο ήχο. Η πρώτη του ουσιαστική επαφή με τη μουσική έγινε μέσα από το Μουσικό Σχολείο, όπου φοίτησε, καλλιεργώντας από νωρίς τη σχέση του με τη σύνθεση και την ερμηνεία. Μεγαλωμένος σε ένα σπίτι με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, ο Akylas μετέτρεψε τα βιώματά του σε καλλιτεχνικό υλικό, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία του στη σκηνή με συνέπεια και προσωπικό στίγμα.

Το «Ferto», με τον έντονο ρυθμό και την εξωστρεφή ενέργειά του, λειτουργεί ως διπλό σχόλιο: αφενός στηλιτεύει την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, αφετέρου αποτυπώνει τη δική του διαδρομή από τη στέρηση στην επιτυχία. Μέσα από στίχους που περιγράφουν την αέναη επιθυμία για «όλο και περισσότερα», ο καλλιτέχνης αναδεικνύει την έλλειψη ικανοποίησης που οδηγεί σε ένα ατελείωτο κυνήγι υλικών αγαθών, φωτίζοντας όμως ταυτόχρονα τα απωθημένα ενός παιδιού που μεγάλωσε με περιορισμούς. Ο ίδιος έχει επισημάνει ότι το τραγούδι, παρότι μιλά για έναν «ήρωα», είναι βαθιά βιωματικό, ένα κομμάτι αφιερωμένο στους γονείς του και σε όλους όσοι πάλεψαν για να προσφέρουν στα παιδιά τους ευκαιρίες μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι, το «Ferto» δεν είναι μόνο ένα ανεβαστικό pop track, αλλά και μια αφήγηση ευγνωμοσύνης, φιλοδοξίας και προσωπικής υπέρβασης.

Δείτε την εμφάνιση του Akyla στον ελληνικό τελικό

Η βραδιά μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 και παράλληλα μέσω ERTFLIX, με διαθέσιμες υπηρεσίες προσβασιμότητας. Παρουσιαστές του ελληνικού τελικού ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει ανέλαβε ο Φωκάς Ευαγγελινός. Λίγο μετά τις 11 η ψηφοφορία του κοινού ολοκληρώθηκε.

protothema.gr