Τα τελευταία χρόνια, η βραχυχρόνια μίσθωση έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα κατοικιών στις μεγάλες πόλεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Η μετατροπή χιλιάδων διαμερισμάτων σε “τουριστικά καταλύματα” περιόρισε σημαντικά το απόθεμα κατοικίας για μακροχρόνια μίσθωση, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στα ενοίκια και δυσχεραίνοντας την πρόσβαση σε στέγη για φοιτητές, νέους εργαζόμενους και οικογένειες.

Η αντίδραση των κυβερνήσεων ήταν αναμενόμενη. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης πλέον ρυθμίζεται αυστηρότερα, με περιορισμούς στη διάθεση νέων ακινήτων, αυξημένη φορολόγηση και ελέγχους συμμόρφωσης. Στην Ελλάδα, ήδη από το προηγούμενο έτος, έχει επιβληθεί απαγόρευση ένταξης νέων ακινήτων σε συγκεκριμένες περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων, ενώ έχουν τεθεί αυστηρότεροι όροι λειτουργίας και φορολόγησης. Αντίστοιχες συζητήσεις και πολιτικές παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Κύπρο.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταβάλλεται πλέον σημαντικά. Η δραστηριότητα συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε εταιρείες διαχείρισης που λειτουργούν με οικονομίες κλίμακος, τεχνογνωσία και αντοχή στο ρυθμιστικό κόστος. Αντίθετα, οι μικροϊδιοκτήτες — όσοι διαχειρίζονται ένα ή δύο διαμερίσματα — διαπιστώνουν ότι το μοντέλο γίνεται σταδιακά όλο και λιγότερο ελκυστικό. Η αυξημένη φορολογία, ο έντονος ανταγωνισμός, οι περίοδοι χαμηλής πληρότητας και οι λειτουργικές απαιτήσεις περιορίζουν σημαντικά την καθαρή απόδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί ιδιοκτήτες εξετάζουν σοβαρά την επιστροφή των ακινήτων τους στη μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται και με φορολογικά κίνητρα που εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένες αγορές όπως η Ελλάδα.

Ωστόσο, η μετάβαση από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση δεν είναι αυτονόητη. Πολλοί ιδιοκτήτες παραμένουν επιφυλακτικοί, κυρίως λόγω της ανησυχίας για την αξιοπιστία των ενοικιαστών, την πιθανή φθορά των ακινήτων τους και τις χρονοβόρες νομικές διαδικασίες σε περιπτώσεις κακής μίσθωσης. Αυτοί οι φόβοι, δικαιολογημένοι σε μεγάλο βαθμό, λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας, ακόμη και σε περιόδους όπου η ζήτηση για μακροχρόνια ενοικίαση είναι αυξημένη.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον εμφανίζονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα που επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ ιδιοκτητών και πραγματικών στεγαστικών αναγκών της κοινωνίας. Αυτό επιχειρεί να πράξει και η MyStudentFlat, μια κυπριακή PropTech StartUp εταιρεία, που εστιάζει στη μακροχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων προς φοιτητές και νέους, λειτουργώντας ως Επαγγελματίας Μισθωτής και Διαχειριστής διαμερισμάτων, με άρτια τεχνολογική & ψηφιακή υποδομή.

Η εταιρεία μισθώνει αποκλειστικώς νεόδμητα διαμερίσματα στις μεγάλες πόλεις της Κύπρου για χρονικό διάστημα κατ’ελάχιστον 4 ετών, και στη συνέχεια τα διαθέτει προς μακροχρόνια ενοικίαση η ίδια σε φοιτητές και νέους που επιθυμούν να ανεξαρτητοποιηθούν από την οικογενειακή τους εστία και να ξεκινήσουν τη δική τους ζωή. Όλα τα διαμερίσματα διατίθενται πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα, μειώνοντας το κόστος μετακόμισης και εγκατάστασης σε αυτά, γεγονός που αποτελεί βασικό ζητούμενο τόσο για φοιτητές όσο και για νέους εργαζόμενους. Η δε διαδικασία της μίσθωσης γίνεται 100% online μέσω της βραβευμένης πλατφόρμας της MyStudentFlat, από την αναζήτηση και την επιλογή του κατάλληλου διαμερίσματος, μέχρι την υπογραφή του μισθωτήριου συμβολαίου και την πληρωμή του ντεπόζιτου και του ενοικίου. Οι ένοικοι μετά τη μετακόμισή τους στα διαμερίσματα της MyStudentFlat, απολαμβάνουν ολοκληρωμένη 24/7 υποστήριξη μέσω του Tenant App που έχει αναπτύξει η εταιρεία καθώς και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησής και απολαμβάνουν εφόσον το επιθυμούν, πρόσθετες υπηρεσίες όπως πακέτα πλήρους οικοσκευής, εβδομαδιαίο καθαρισμό των διαμερισμάτων, all inclusive ενοίκιο συμπ. Του κόστους του ρεύματος,νερού,κοινοχρήστων και internet.

Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων απολαμβάνουν από την πρώτη μέρα της συνεργασίας τους με τη MyStudentFlat, εγγυημένο ενοίκιο και σταθερή απόδοση στην επένδυση τους από έναν αξιόπιστο Επαγγελματία Εταιρικό μισθωτή. Δεν έχουν να ανησυχούν για την κατάσταση του ακινήτου τους ούτε για τις συχνά προβληματικές σχέσεις με τους ενοικιαστές, καθώς έχουν δίπλα τους μια εταιρεία που αναλαμβάνει την χρήση και τη φροντίδα του διαμερίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, με στόχο τη διατήρησή του στην άψογη κατάσταση που παραλήφθηκε.

Μέσα από την εμπειρία μας κατά τους πρώτους 7 μήνες επιτυχημένης λειτουργίας της εταιρείας στην Κύπρο, έχουμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι πως τέτοιες λύσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός επιστροφής ακινήτων από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια αγορά, μειώνοντας σταδιακά την πίεση στη διαθεσιμότητα κατοικίας. Ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τους νέους εργαζόμενους — ομάδες που συχνά αποκλείονται από την αγορά λόγω κόστους ή έλλειψης επιλογών — η αύξηση της προσφοράς ποιοτικών διαμερισμάτων μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά.

Το βέβαιο είναι ότι η στεγαστική πίεση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από μόνη της. Η επαναφορά έστω και μέρους των ακινήτων που απορροφήθηκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση πίσω στη μακροχρόνια ενοικίαση αποτελεί ένα από τα λίγα άμεσα διαθέσιμα εργαλεία. Το αν αυτό θα επιτευχθεί σε ουσιαστική κλίμακα θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφάλειας, σταθερότητας και προβλεψιμότητας τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ενοικιαστές. Εκεί ακριβώς κρίνεται και η προστιθέμενη αξία του επιχειρηματικού μοντέλου της MyStudentFlat προς την Κυπριακή κοινωνία, καθώς επιχειρεί μέσω της λειτουργίας της να γεφυρώσει την οικονομική βιωσιμότητα με το κοινωνικό όφελος, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών, ιδιαίτερα προς ομάδες του πληθυσμού που την έχουν άμεσα ανάγκη.

Των Έλενα Ορφανίδου & Δημήτρη Οικονόμου / Συν-ιδρυτών της MyStudentFlat