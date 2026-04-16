Γιατί η φήμη είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του επαγγέλματος

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία διαδίδεται με πρωτοφανή ταχύτητα και η δημόσια λογοδοσία ενισχύεται διαρκώς, η έννοια της φήμης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Για το λογιστικό επάγγελμα, η φήμη δεν αποτελεί μόνο στοιχείο δημόσιας εικόνας, αλλά περισσότερο από ποτέ θεμέλιο αξιοπιστίας. Η κοινωνία, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές βασίζονται στους επαγγελματίες του χώρου για κάτι περισσότερο από τεχνική εξειδίκευση. Αναμένουν ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματική κρίση. Οι λογιστές και οι ελεγκτές λειτουργούν ως θεματοφύλακες της οικονομικής διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στις αγορές. Χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη, η ίδια η λειτουργία των οικονομικών συστημάτων γίνεται πολύ πιο δύσκολη.

Τα τελευταία χρόνια, οι απαιτήσεις για διαφάνεια και λογοδοσία έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Ζητήματα όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), η εταιρική διακυβέρνηση, η προστασία δεδομένων και η βιωσιμότητα, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Οι επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου καλούνται να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου η συμμόρφωση ξεπερνά πλέον τα στενά όρια μιας κανονιστικής υποχρέωσης και αποτελεί στοιχείο δημόσιας εμπιστοσύνης. Κάθε απόφαση, κάθε διαδικασία και κάθε επαγγελματική κρίση επηρεάζει την εικόνα του επαγγέλματος συνολικά.

Στην ψηφιακή εποχή, η φήμη διαμορφώνεται γρήγορα και σε πραγματικό χρόνο. Ένα περιστατικό μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη της κοινωνίας, όχι μόνο για έναν οργανισμό ή ένα γραφείο, αλλά για το σύνολο του επαγγελματικού χώρου. Αυτό καθιστά την προστασία της φήμης συλλογική ευθύνη. Η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη, οικοδομείται σταδιακά μέσα από συνέπεια, ποιότητα και επαγγελματική δεοντολογία. Για τον λόγο αυτό, η φήμη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα επικοινωνίας μόνο σε περιόδους κρίσης. Αντίθετα, αποτελεί στρατηγικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας ενός επαγγελματικού οργανισμού ή γραφείου.

Η επένδυση στην ποιότητα των υπηρεσιών, στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και στην ενίσχυση της κουλτούρας δεοντολογίας, αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του επαγγέλματος. Παράλληλα, η διαφάνεια και η υπεύθυνη επικοινωνία ενισχύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ επαγγελματιών, επιχειρήσεων και κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικοινωνία δεν περιορίζεται στην προβολή δραστηριοτήτων. Αποτελεί εργαλείο οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης και κατανόησης του ρόλου που διαδραματίζει το επάγγελμα στην οικονομία.

Η δεοντολογία παραμένει πυρήνας της επαγγελματικής ταυτότητας του λογιστή. Ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (περιλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας) του IESBA, καθώς και τα λοιπά επαγγελματικά πρότυπα που διέπουν το επάγγελμα αποτελούν τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και κάτι περισσότερο. Αντικατοπτρίζουν τις αξίες που στηρίζουν τη λειτουργία των αγορών, όπως η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα, η επαγγελματική επάρκεια και η ανεξαρτησία. Σε έναν κόσμο αυξανόμενης πολυπλοκότητας, η ηθική κρίση του επαγγελματία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η ικανότητα λήψης υπεύθυνων αποφάσεων, ακόμη και σε δύσκολες περιστάσεις, είναι αυτή που διασφαλίζει τη μακροχρόνια αξιοπιστία του επαγγέλματος.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση και ενίσχυση της φήμης του κλάδου. Μέσα από την προώθηση υψηλών επαγγελματικών προτύπων, την εκπαίδευση των μελών και τη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ως το επαγγελματικό σώμα των λογιστών και ελεγκτών της χώρας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, την ενίσχυση της δεοντολογίας και την ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς εξελίξεις του επαγγέλματος, συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του κυπριακού λογιστικού κλάδου.

Στο τέλος της ημέρας, το λογιστικό επάγγελμα δεν αφορά μόνο αριθμούς και οικονομικά δεδομένα. Αφορά, πάνω απ’ όλα, την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται ανάμεσα στους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν δημιουργείται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά χτίζεται καθημερινά, μέσα από συνέπεια, επαγγελματισμό, υψηλά πρότυπα ποιότητας και υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία. Και ακριβώς επειδή αποτελεί το πιο πολύτιμο κεφάλαιο του επαγγέλματος, χρειάζεται διαρκή φροντίδα και συλλογική προσπάθεια για να διατηρηθεί. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτητα, το μέλλον του λογιστικού επαγγέλματος δεν θα καθοριστεί μόνο από την τεχνολογία ή το κανονιστικό πλαίσιο. Θα καθοριστεί κυρίως από την ικανότητά μας να προστατεύουμε και να ενισχύουμε αυτό που πάντα αποτελούσε τον πυρήνα του, την εμπιστοσύνη.

Της Κωνσταντίνας Αχιλλέως Λειτουργού Επικοινωνίας του ΣΕΛΚ