Διευθύντριας CITEA

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια τεχνολογική τάση που παρακολουθούμε από απόσταση. Είναι μια πραγματικότητα που ήδη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, επιχειρούμε, δημιουργούμε και λαμβάνουμε αποφάσεις.

Αυτό ήταν και ένα από τα κεντρικά ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρόσφατου CITEA Digital Cyprus Conference, το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την IMH. Μέσα από τον διάλογο με εκπροσώπους της τεχνολογικής κοινότητας, της επιχειρηματικής ζωής και της πολιτείας, αναδείχθηκε μια ουσιαστική διαπίστωση: η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά πλέον το κατά πόσο θα επηρεάσει το μέλλον μας, αλλά το πώς θα επιλέξουμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωσή του.

Στο συνέδριο αναδείξαμε τόσο τις σημαντικές προοπτικές που ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη όσο και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξή της. Η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, να αναβαθμίσει υπηρεσίες, να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να ανοίξει νέους δρόμους καινοτομίας που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν ανέφικτοι.

Αρκεί όμως από μόνη της η τεχνολογία; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: όχι.

Για να μετατραπούν οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματική αξία, απαιτούνται άνθρωποι με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, επιχειρήσεις με διάθεση προσαρμογής και πειραματισμού, καθώς και ένα οικοσύστημα που ενθαρρύνει την υπεύθυνη καινοτομία.

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο αλγορίθμους και δεδομένα. Αφορά ανθρώπους. Αφορά τον εργαζόμενο που καλείται να αναπτύξει νέες δεξιότητες, την επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας της και τη νέα γενιά που θα δημιουργήσει και θα εργαστεί σε ένα περιβάλλον όπου η συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια κρίσιμη πρόκληση. Από τη μία πλευρά, καλείται να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποιείται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό προς την κοινωνία. Από την άλλη, οφείλει να διατηρήσει την ικανότητά της να καινοτομεί και να ανταγωνίζεται σε ένα παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον, όπου άλλες δυνάμεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, επενδύουν με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Το ερώτημα που τίθεται για την Ευρώπη είναι κρίσιμο: θα επιτρέψει η ανάγκη για ρύθμιση να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην καινοτομία ή θα καταφέρει να διαμορφώσει ένα μοντέλο όπου η τεχνολογική πρόοδος και η υπευθυνότητα μπορούν να συνυπάρξουν;

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο φόβος. Χρειάζεται γνώση, προετοιμασία και δράση.

Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας. Διαθέτουμε ένα δυναμικό τεχνολογικό οικοσύστημα, ανθρώπους με ταλέντο και επιχειρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες. Για να το πετύχουμε, όμως, χρειάζεται να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στις ψηφιακές δεξιότητες, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει στην καινοτομία να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει.

Στον CITEA πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια: να δημιουργούμε γέφυρες μεταξύ της τεχνολογικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, της πολιτείας και της κοινωνίας, ενισχύοντας τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης, ώστε η Κύπρος να συμμετέχει ουσιαστικά στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο μας. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα συμβεί αυτό. Το ερώτημα είναι αν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα διαμορφώσουμε την αλλαγή.

Γιατί τελικά, η πραγματική αξία της τεχνολογίας δεν βρίσκεται μόνο στις δυνατότητές της, αλλά στις επιλογές που κάνουμε εμείς για τον τρόπο με τον οποίο θα τη χρησιμοποιήσουμε. Και αυτή είναι μια ευθύνη που αφορά όλους μας.