Έχουμε καταφέρει -διότι περί κατορθώματος πρόκειται- εν έτει 2026 να αφήσουμε ορισμένα κομμάτια της καθημερινότητας μας να λειτουργούν στην τύχη. Δεν εξηγούνται διαφορετικά κάποια πράγματα.

(1) Είναι δυνατό να γίνεται ένα ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο και να παραλύει η μισή χώρα; Να παραμένουν χιλιάδες αυτοκίνητα εγκλωβισμένα στους δρόμους για ώρες και να μην μπορεί να βρεθεί λύση ή έστω μια εναλλακτική;

(2) Είναι δυνατό να «πέφτει» το ρεύμα επειδή έχει ζέστη; Σε μια χώρα που τα 45άρια είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο, να μην έχουμε μεριμνήσει τόσα χρόνια, ώστε να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά; Σε μια τουριστική χώρα εν μέσω καλοκαιριού να διακόπτεται η παροχή ενέργειας σε σπίτια και επιχειρήσεις;

(3) Είναι δυνατό να αφήνεται να καταρρέει μια οικοδομή, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε ζωές; Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην μπορούν να συντονιστούν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και έτσι η συγκεκριμένη οικοδομή να έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη και ταυτόχρονα να μπορεί «νόμιμα» να διαφημίζεται ως τουριστικό κατάλυμα;

(4) Είναι δυνατό ορισμένοι να έχουν την άνεση και το χρόνο να δημιουργήσουν πρόχειρα καταλύματα, να έχουν παρκάρει τα τροχόσπιτα τους και να φτιάξουν από μόνοι τους μια «ιδιωτική παραλία», χωρίς να τους ενοχλήσει κάποιος; Να φτάσουν στο σημείο να δημιουργούν πρόβλημα σε όποιο θέλει να χρησιμοποιήσει την «ιδιωτική τους παραλία»; Και ενώ οι αρμόδιες Αρχές γνώριζαν το ζήτημα, να ρίχνει η μια το μπαλάκι στην άλλη; Να χρειάζεται εν τέλει να λάβει δημοσιότητα το όλο θέμα για να δοθεί λύση;

(5) Είναι δυνατό να γίνεται τόσο μεγάλο μπάχαλο για τη μετάβαση των τηλεοπτικών σταθμών από την πλατφόρμα της Velister σε αυτή της Hellas Sat, με αποτέλεσμα χιλιάδες τηλεθεατές να μην μπορούν να συντονίσουν τους δέκτες τους στις νέες συχνότητες; Και όχι μόνο αυτό, αλλά να παρουσιάζονται ορισμένοι επιτήδειοι και να ζητούν από καταναλωτές από 100 μέχρι 200 και 300 ευρώ για να τους αλλάξουν κεραίες, να συνδέσουν αποκωδικοποιητές και να συντονίσουν κανάλια;

Όλα αυτά, είναι γεγονότα τα οποία συνέβησαν τους τελευταίους 2-3 μήνες. Είναι γεγονότα τα οποία ταλαιπώρησαν χιλιάδες πολίτες. Και το κυριότερο, είναι γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Υπάρχουν χιλιάδες άλλα, μικρά και μεγάλα προβλήματα, σε αυτή τη χώρα. Τα πιο πάνω όμως, είναι χαρακτηριστικά ζητήματα που επηρέασαν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Δεν είναι σκοπός να επιρρίψουμε ευθύνες στην νυν ή την προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά να αναδείξουμε μια κατάσταση και μία νοοτροπία η οποία έχει τις ρίζες της σε ολόκληρο το πολιτειακό οικοδόμημα.

Ο ωχαδερφισμός, το κρύψιμο των προβλημάτων κάτω από το χαλί, το βόλεμα, η απουσία τιμωρίας σε λάθη ή παραλείψεις, η μεταφορά εκκρεμοτήτων στους επόμενους. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα σε όλες τις βαθμίδες της Πολιτείας, οποία στο τέλος της ημέρας έρχεται και ταλαιπωρεί τους ίδιους τους πολίτες. Υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής τους. Δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην ήδη δύσκολη καθημερινότητα τους. Και αποδομεί στα μάτια τους, όλη την κρατική μηχανή, καθώς και όλη την πολιτική και πολιτειακή εξουσία.

Είναι καιρός, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Να συμπεριφερθεί επαγγελματικά, να αντιληφθεί το ρόλο του για να μπορέσουν να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Αλλά τουλάχιστον αυτά που μπορούν να γίνουν, να γίνονται.