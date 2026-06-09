Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, το CFO Society του ΣΕΛΚ και η QUBE Events ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 5ο ICPAC Mediterranean Finance Summit στις 21–22 Μαΐου 2026 στο Parklane Hotel & Resort στη Λεμεσό. Το συνέδριο συγκέντρωσε πάνω από 300 ανώτερα στελέχη χρηματοοικονομικής, CFOs και επιχειρηματικούς ηγέτες από οργανισμούς της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής.

Στην πέμπτη συνεχή χρονιά του, το συνέδριο έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις για επαγγελματίες χρηματοοικονομικής και λογιστικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Το διήμερο πρόγραμμα φέτος εστίασε στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες χρηματοοικονομικές λειτουργίες: γεωπολιτική αβεβαιότητα, μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή ανθεκτικότητα, κυβερνοασφάλεια, στρατηγική διαχείριση κινδύνου και ο μεταβαλλόμενος ρόλος της ηγεσίας εντός των χρηματοοικονομικών ομάδων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Οδυσσέα Χριστοδούλου, Πρόεδρο του ICPAC, και τον Ανδρέα Παπαδάτο, Γενικό Διευθυντή, ακολουθούμενο από keynote ομιλία του Χάρη Χαμπάκη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank Limited, ο οποίος ανέλυσε τις τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες στην ΕΕ και τους γεωπολιτικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τον τραπεζικό τομέα της περιοχής.

Ο Στέλιος Γεωργάκης, Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, παρουσίασε τις πρακτικές επιπτώσεις του Ψηφιακού Ευρώ, ενώ ο Jamie Lyon, FCCA, Head of Skills, Sectors and Technology της ACCA, μοιράστηκε τις απόψεις του με θέμα «Career Paths Reimagined / Future of Work in Finance and Accounting».

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, 22 Μαΐου, ξεκίνησε με fireside chat, στο οποίο ο Καθηγητής James Ker-Lindsay παρουσίασε την ανάλυσή του για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές προοπτικές για το 2026, υπό το συντονισμό του Στέλιου Μαραθοβουνιώτη, Αρχισυντάκτη του en.philenews, Phileleftheros Media Group.

Ο Peter Van Veen, Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ICAEW, αναφέρθηκε στον διευρυνόμενο στρατηγικό ρόλο του CFO, ενώ ο Fabian Wedam, Αντιπρόεδρος Controlling της OMV Petrom Group, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο μεγάλοι οργανισμοί αναπτύσσουν τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.

Στις συζητήσεις πάνελ συμμετείχαν ανώτερα στελέχη και CFOs από τα Αεροδρόμια Ερμής, PepsiCo, DP World, Printec Group, KPMG Cyprus, Deloitte, PwC Cyprus και τον Οργανισμό Κρατικής Υγείας, μεταξύ άλλων.

Η δικτύωση αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του συνεδρίου. Αφιερωμένα διαλείμματα καφέ και συναντήσεις one-to-one και κατά τις δύο ημέρες πρόσφεραν στους συμμετέχοντες δομημένες ευκαιρίες σύνδεσης με συναδέλφους και εκπροσώπους του κλάδου. Το βράδυ της 21ης Μαΐου, το ICPAC CFO Society φιλοξένησε παραδοσιακό κυπριακό δείπνο στην Ταβέρνα Άγιος Επίκτητος, μια βραδιά που πολλοί συμμετέχοντες χαρακτήρισαν ως αποκορύφωμα του συνεδρίου, συγκεντρωμένοι γύρω από μεγάλα τραπέζια με αυθεντική τοπική κουζίνα, συνεχίζοντας τις συζητήσεις τους σε ένα περιβάλλον που ενθάρρυνε τη γνήσια επαφή.

Ο Σταύρος Κατταμής, Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του ICPAC CFO Society, έκλεισε το συνέδριο επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της συνάντησης της χρηματοοικονομικής κοινότητας γύρω από τις προκλήσεις που έχουν μεγαλύτερη σημασία, από το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος και την κανονιστική πολυπλοκότητα έως τις ανθρώπινες διαστάσεις της ηγεσίας οργανισμών σε περιόδους ταχείας τεχνολογικής αλλαγής.

Η Λίλλη Παύλου, Εκτελεστική Διευθύντρια της QUBE Events, πρόσθεσε: «Το Mediterranean Finance Summit έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες συναντήσεις για επαγγελματίες χρηματοοικονομικής και λογιστικής στην περιοχή. Η QUBE Events είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με το ICPAC και το Mediterranean ICPAC CFO Society χρόνο με τον χρόνο, δημιουργώντας μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, συνεργασίας και διαμόρφωσης του μέλλοντος του επαγγέλματος.»

Το συνέδριο υποστηρίχθηκε από μια ισχυρή ομάδα χορηγών, συμπεριλαμβανομένων των ACCA, ICAEW, IMA, AXIA Search, Scope Cyprus, KPMG, Deloitte, PwC Cyprus, Eurobank Limited, NetU Group, MDS Cyprus, TFI Ecommpay, Positive Group, Reconcilio και Fyorin, με την Cyprus Airways ως Επίσημο Αεροπορικό Συνεργάτη.

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