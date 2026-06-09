Έκτακτο bonus έως 9 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους, γενναία μερισματική διανομή προς τους μετόχους και νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών περιλαμβάνει η ατζέντα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Motor Oil, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για την επιβράβευση του προσωπικού της εταιρείας, ως αναγνώριση της συμβολής του στην επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025. Η κίνηση κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων προγραμμάτων επιβράβευσης προσωπικού που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια από εισηγμένη βιομηχανική εταιρεία.

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική της Motor Oil να συνδέει την επιχειρηματική επίδοση με την ανταμοιβή των εργαζομένων της. Αποκτά, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία μετά από μια χρονιά κατά την οποία ο όμιλος πέτυχε EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 650,8 εκατ. ευρώ, ενώ διαχειρίστηκε τις προκλήσεις που προέκυψαν από το περιστατικό στη μονάδα επεξεργασίας αργού του διυλιστηρίου το 2024.

Μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή

Η γενική συνέλευση καλείται επίσης να εγκρίνει τη διανομή συνολικού μερίσματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025. Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προμέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή στις αρχές του έτους, με το υπόλοιπο μέρισμα που θα λάβουν οι μέτοχοι να διαμορφώνεται σε 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος έχει οριστεί για τις 26 Ιουνίου 2026, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για τις 29 Ιουνίου 2026 και η έναρξη πληρωμής για τις 3 Ιουλίου 2026.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε 193,9 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση σημειώνει ότι, από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο το 2001, οι συνολικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους έχουν φτάσει τα 21,48 ευρώ ανά μετοχή.

Νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Στα θέματα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται ακόμη η πρόωρη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και η έγκριση νέου προγράμματος, προσαρμοσμένου στα σημερινά επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Η διοίκηση εξηγεί ότι το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο προέβλεπε ανώτατη τιμή αγοράς τα 34 ευρώ ανά μετοχή, κατέστη ουσιαστικά ανενεργό. Κατά τη διάρκεια του 2026, η μετοχή διαπραγματευόταν πάνω από το όριο αυτό στο περίπου 80% των συνεδριάσεων, με αποτέλεσμα να μη γίνει καμία αγορά ιδίων μετοχών.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει διάρκεια από την 1η Ιουλίου 2026 έως τις 31 Μαΐου 2028, δυνατότητα αγοράς έως 5 εκατ. ιδίων μετοχών, κατώτατη τιμή αγοράς τα 15 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς τα 45 ευρώ ανά μετοχή.

Οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα μπορούν να διατεθούν σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανώτατα και ανώτερα στελέχη, καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών. Τυχόν αδιάθετες μετοχές θα μπορούν να επανατοποθετηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου, εφόσον αυτό κριθεί προς όφελος της εταιρείας.

Capital.gr