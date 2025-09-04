Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προχώρησε στην πώληση του συνόλου του ποσοστού της, περίπου 5%, στην Τράπεζα Κύπρου, τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό της χώρας. Οι 22.401.744 μετοχές διατέθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuild offering) στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX).

Η EBRD είχε επενδύσει για πρώτη φορά στην Τράπεζα Κύπρου το 2014, προκειμένου να στηρίξει την αναδιάρθρωση και τη σταθεροποίησή της μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την ύφεση της ευρωζώνης. Έκτοτε, η τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία, με μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 20% την περίοδο 2023-2024, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) μειώθηκε από σχεδόν 60% σε μόλις 2,5%.

Η πώληση του μεριδίου της EBRD αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Kristina Zagar, Διευθύντρια Τραπεζών ΕΕ και Δομημένης Χρηματοδότησης της EBRD, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που στηρίξαμε την Τράπεζα Κύπρου στο ταξίδι του μετασχηματισμού της. Από την επένδυσή μας, η τράπεζα ενίσχυσε με επιτυχία τις πιστωτικές της διαδικασίες και αναζωογόνησε τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Εξελίχθηκε σε μια ανθεκτική και ισχυρή επιχείρηση, χάρη στη βελτιωμένη διακυβέρνηση, το σαφές στρατηγικό όραμα και τη συνεπή εφαρμογή ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου. Η επανεισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τη διαγραφή της από το Λονδίνο, αποδεικνύει ότι ολοκλήρωσε τον μετασχηματισμό της».

Συνολικά, η EBRD επένδυσε περίπου €600 εκατ. στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020, κυρίως για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος μετά την κρίση. Αν και η τράπεζα ολοκλήρωσε επισήμως την αποστολή της στη χώρα στο τέλος του 2020, συνεχίζει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό της στην Κύπρο.