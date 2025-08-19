Το Euromoney, ένα από τα κορυφαία διεθνή περιοδικά που επικεντρώνεται στις τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και χρηματοπιστωτικές αγορές, κατονόμασε την Τράπεζα μας ως την Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο στα Βραβεία Αριστείας του για το 2025.

Αυτή είναι η 10η χρονιά που η Τράπεζα αναγνωρίζεται από το Euromoney ως η Καλύτερη Τράπεζα της Κύπρου.

Το βραβείο αυτό, για το οποίο η περίοδος αξιολόγησης διήρκεσε από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αναγνωρίζει τα σημαντικά επιτεύγματα της Τράπεζας κατά το 2024. Αυτά περιλαμβάνουν:

τη διανομή στους μετόχους ύψους €241 εκατ., σχεδόν διπλάσια από τη διανομή που καταβλήθηκε το 2023

την αναβάθμιση της Πολιτικής Διανομής της Τράπεζας ώστε να περιλαμβάνει στόχο ποσοστού πληρωμών 50-70% από το 2025

την επιτυχή εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο ATHEX, αυξάνοντας την προβολή της Τράπεζας και τη ρευστότητα των μετοχών της

την εισαγωγή αρκετών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως το ψηφιακό στεγαστικό δάνειο της Τράπεζας, το Fleksy (buy now pay later), το Joey (τραπεζική εφαρμογή για παιδιά ηλικίας 9 έως 17 ετών), καθώς και η διαδικτυακή αγορά B2C στο Jinius και·

την έκδοση του εναρκτήριου πράσινου ομολόγου της ύψους €300 εκατ., το οποίο θα προσφέρει σημαντική χρηματοδότηση για βιώσιμα έργα στην Κύπρο.

Σχολιάζοντας το βραβείο, ο Διευθύνων Σύμβουλος μας, Πανίκος Νικολάου, δήλωσε:

«Είναι τιμή για την Τράπεζα Κύπρου που ανακηρύχθηκε ως η Καλύτερη Τράπεζα της Κύπρου από το Euromoney για 10η χρονιά. Αυτή η διεθνής αναγνώριση αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα μας να προωθήσουμε την ψηφιακή καινοτομία παρέχοντας στους πελάτες μας νέα προϊόντα και υπηρεσίες και μια βελτιωμένη εμπειρία, να ηγηθούμε της βιώσιμης μετάβασης στην Κύπρο και να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας. Παραμένουμε πλήρως επικεντρωμένοι στη στήριξη των πελατών μας και της κυπριακής οικονομίας, παρέχοντας παράλληλα ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους μας».