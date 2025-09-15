Οι πρώτες επαύλεις και διαμερίσματα άνοιξαν τις πόρτες τους σε μία από τις πιο αναμενόμενες οικιστικές κοινότητες της Κύπρου

Το Limassol Greens ανακοινώνει την επιτυχή παράδοση των πρώτων του κατοικιών σηματοδοτώντας τη μετάβαση του έργου από τον σχεδιασμό στη σταδιακή ολοκλήρωση. Συνολικά 52 διαμερίσματα στα κτήρια Robin East και Robin West, καθώς και 22 επαύλεις, δυο έως πέντε υπνοδωματίων, είναι πλέον έτοιμα σταδιακά να υποδεχθούν τους πρώτους κατοίκους, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή σύγχρονης, βιώσιμης διαβίωσης στη δυτική Λεμεσό.

Τοποθετημένα στο κεντρικότερο σημείο του θέρετρου, τα Robin Apartments αποτελούν τη μοναδική πρόταση μεσαίου ύψους στην πρώτη φάση του Limassol Greens, με πανοραμική θέα στο διεθνών προδιαγραφών γήπεδο γκολφ, τους φυσικούς υγροτόπους, την Αλυκή Ακρωτηρίου, το ευκαλυπτόδασος του Ασώματου και τη Μεσόγειο. Η ανάπτυξη αποτελείται από δύο κομψά κτήρια, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 26 διαμερίσματα κατανεμημένα σε τέσσερις ορόφους. Ευρύχωρες βεράντες, αίσθηση ενιαίου εσωτερικού-εξωτερικού χώρου και κορυφαίας ποιότητας υλικά χαρακτηρίζουν αυτές τις εκλεπτυσμένες κατοικίες. Υπόγειοι χώροι στάθμευσης με ιδιωτικές αποθήκες, διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι, ιδιωτικοί κήποι για τα διαμερίσματα ισογείου και οι πισίνες με σύγχρονο σχεδιασμό ολοκληρώνουν την αίσθηση υψηλής διαβίωσης

Την ίδια στιγμή, η παράδοση των επαύλεων σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου για την ανάπτυξη. Με εύρος από δύο έως πέντε υπνοδωμάτια, αυτές οι επαύλεις ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες διαβίωσης, από ζευγάρια, νέες και πολυμελείς οικογένειες, αλλά και σε διεθνείς αγοραστές. Κάθε έπαυλη έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη φωτεινότητα και την ευελιξία, διαθέτοντας ανοιχτές διαρρυθμίσεις, ψηλοτάβανους χώρους, σκιερές βεράντες, ιδιωτικές πισίνες και μεσογειακούς κήπους. Διακριτικές είσοδοι ενισχύουν την ιδιωτικότητα και αποτυπώνουν τη φιλοσοφία χαμηλής πυκνότητας που χαρακτηρίζει ολόκληρη την ανάπτυξη.

Το Limassol Greens εκτείνεται σε 1,4 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, με πάνω από το 70% της έκτασης να έχει αφιερωθεί σε πράσινους χώρους. Το έργο προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό αραιής δόμησης, υποδομών παγκόσμιας κλάσης καιs σχεδιασμού με διάρκεια στο χρόνο. Σε μια αγορά που συχνά κυριαρχείται από βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις, αποτελεί υπόδειγμα οργανωμένης ανάπτυξης, ισορροπημένης κλίμακας και μακροπρόθεσμης αξίας.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τους πρώτους κατοίκους», δήλωσε ο Γιώργος Εγγλέζος, CCO του Limassol Greens. «Οι κατοικίες αυτές αποτυπώνουν τη βαθιά μας δέσμευση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Δεν παραδίδουμε απλώς σπίτια, δημιουργούμε έναν ολοκληρωμένο προορισμό που αναβαθμίζει την καθημερινή εμπειρία διαβίωσης.»

Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί πωλήσεις κατοικιών συνολικής αξίας άνω των €100 εκατ. Ωστόσο, ακόμη πιο ενδεικτικό από τους αριθμούς είναι το προφίλ των αγοραστών: ένα ισορροπημένο μείγμα τελικών χρηστών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από το εξωτερικό, οι οποίοι προσελκύονται όχι μόνο από την αρχιτεκτονική υπογραφή της ανάπτυξης, αλλά και από την υπεύθυνη διαχείριση, την αξιοπιστία στην παράδοση και την υιοθέτηση διεθνών προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Limassol Greens αναπτύσσεται και διαχειρίζεται από τη Lanitis Golf Public Co Ltd. Το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα του έργου φέρει την υπογραφή των HKS London J+A Philippou Architects, Stamataris Architects και Armeftis Partners & Associates, ενώ την κατασκευαστική υλοποίηση έχουν αναλάβει οι Cybarco Contracting, Atlas Pantou, Multipro και Zemco, αποτελώντας μία από τις πιο συντονισμένες και φιλόδοξες ιδιωτικές αναπτυξιακές προσπάθειες στην πρόσφατη ιστορία του τόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Limassol Greens, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://limassolgreens.com.