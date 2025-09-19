Πραγματοποιήθηκε, η Τελετή Απονομής των Πιστοποιήσεων (Micro-Credential) «STEAME Teacher Facilitator» την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στους/στις εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα Πιστοποίησης 2025 που οργάνωσαν η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το European Association of Career Guidance και το University of the National Education Commission της Κρακοβίας.

Η τελετή οργανώθηκε στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου και η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, απένειμε προσωπικά τις πιστοποιήσεις στους/στις εκπαιδευτικούς.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης διεξήχθη από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2025. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να λάβουν θεωρητική κατάρτιση σε διάφορες πτυχές που αφορούν την Εκπαίδευση STEAME και να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια, στα οποία συν-δημιούργησαν με άλλους εκπαιδευτικούς STEAME Σχέδια Μάθησης και Δημιουργικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και κατ’ επέκταση την εξασφάλιση της πιστοποίησης (Micro-Credential) «STEΑME Teacher Facilitator», ήταν η εφαρμογή των Σχεδίων Μάθησης και Δημιουργικότητας σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10-16 ετών, οι οποίοι και οι οποίες συμμετείχαν στο Καλοκαιρινό Σχολείο «Μαθηματικά και STEAME», που διοργάνωσε η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία τον Ιούλιο 2025 στον Αγρό.

Η Τράπεζα Κύπρου, παρέχει διαχρονική στήριξή σε όλες τις δράσεις της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, με σταθερή προσήλωση στην προώθηση καινοτόμων ευκαιριών μάθησης στους/στις εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και στις μαθήτριες της Κύπρου.