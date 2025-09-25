Η αδρεναλίνη της Formula 1 περιμένει τους δύο τυχερούς Πελάτες της Alpha Bank Κύπρου, που αναδείχθηκαν νικητές της κλήρωσης Αυγούστου του προγράμματος επιβράβευσης Alpha Spend & Win και θα ταξιδέψουν στο Abu Dhabi για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο αγώνα.

Οι δύο νικητές κέρδισαν από ένα ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο, εισιτήρια για τους προκριματικούς, τον τελικό αγώνα Formula 1, καθώς και υπηρεσίες από τους έμπειρους αντιπροσώπους της Top Kinisis Travel.

Με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, οι Πελάτες της Τράπεζας είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν δύο μοναδικά πακέτα, μετατρέποντας κάθε αγορά με κάρτες Mastercard της Alpha Bank σε πιθανότητα νίκης για μια εμπειρία ζωής.

Το Alpha Spend & Win συνεχίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με εντυπωσιακά δώρα κάθε μήνα. Οι συναλλαγές του Σεπτεμβρίου θα χαρίσουν ένα πακέτο για τέσσερα άτομα στο παραμυθένιο Ροβανιέμι της Λαπωνίας.

Παράλληλα, με τις μηνιαίες κληρώσεις, όλοι οι Πελάτες που χρησιμοποιούν τις κάρτες Mastercard της Alpha Bank Κύπρου συμμετέχουν αυτόματα και στη μεγάλη Bonus Κλήρωση, με δώρα:

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz CLA 250+ με EQ Technology από τη Cyprus Import Corporation

Πέντε δωροεπιταγές αξίας €15.000 έκαστη από τα καταστήματα VE Very Exclusive της Vassos Eliades, για αγορά πολυτελών ρολογιών ή κοσμημάτων

Υπενθυμίζεται ότι κάθε συναλλαγή €1 με κάρτα Mastercard της Alpha Bank Κύπρου αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στις μηνιαίες κληρώσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίων συναλλαγών τα €800. Για συμμετοχή στη Bonus Κλήρωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό συναλλαγών για την περίοδο του προγράμματος είναι €6.000.

Η Alpha Bank Κύπρου συγχαίρει τους νικητές της κλήρωσης Αυγούστου και προσκαλεί όλους τους Πελάτες της να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις κάρτες Mastercard για να διεκδικήσουν τις μοναδικές εμπειρίες που ακολουθούν!

Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμοι στο www.alphabank.com.cy.