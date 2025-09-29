Κάτι αλλάζει στον καιρό, οι ζεστές καλοκαιρινές μέρες δίνουν τη θέση τους στη δροσιά του φθινοπώρου. Και μαζί με την αλλαγή της εποχής, η Λεμεσός καλεί για περισσότερη δημιουργία, παρέα και χαλαρή διάθεση. Σε αυτό το πνεύμα, ένα από τα αγαπημένα στέκια της πόλης, το Cyberness Market, επιστρέφει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με τη θεματική Oktoberfest Edition. Από τις 16:00 έως τις 23:00, το Kolla Culture Factory θα μεταμορφωθεί σε μια γιορτινή σκηνή συνδυάζοντας τη μουσική, τη δημιουργικότητα και την ενέργεια που χαρακτηρίζουν το Kolla.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:

🍺 Μπύρες, κοκτέιλ και δροσερά ποτά



🌭 Street food & bratwurst, γλυκά και άλλα τοπικά εδέσματα



🎨 Εργαστήρια & δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες



🎶 Live συγκροτήματα & DJs

🛍️ Περισσότερους από 150 local artists & σχεδιαστές



🧸 Υπαίθρια παιχνίδια & kids zone για όλη την οικογένεια



Περισσότερο από μια απλή αγορά, το Cyberness έχει εξελιχθεί σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης στη Λεμεσό. Έναν χώρο όπου η δημιουργικότητα, η διασκέδαση και η ελεύθερη έκφραση συνδυάζονται αρμονικά, δίνοντας στην κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.

Σημειώστε την ημερομηνία και ελάτε με την παρέα σας, την οικογένειά σας ή και το κατοικίδιό σας, για μια μέρα που θα σας μείνει αξέχαστη.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

Χώρος: Kolla Culture Factory, Λεμεσός – Φραγκλίνου Ρούζβελτ 45

Ώρα: 16:00 – 23:00

Είσοδος: Ελεύθερη | 🐾 Pet-Friendly

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το Kolla Culture Factory στο Instagram:



www.instagram.com/kolla.cy/