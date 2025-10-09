Με επιτυχία και υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στο Προεδρικό Μέγαρο η όγδοη τελετή βράβευσης νεανικής επιχειρηματικότητας «Γε’ νέο Επιχειρείν», που συνδιοργάνωσαν το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το περιοδικό «Θεσσαλονίκης Δρώμενα».

Την εκδήλωση στήριξαν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Eurobank Ltd, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, η Coneq και ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γελοιογράφων, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν το Economy Today.

Η τελετή έχει εξελιχθεί σε θεσμό που επιβραβεύει τη νεανική επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας παραδείγματα νέων ανθρώπων που συνδυάζουν όραμα, καινοτομία και δημιουργικότητα. Οι βραβευθέντες αποτελούν πρεσβευτές του ελληνικού και κυπριακού επιχειρείν, προβάλλοντας ένα δυναμικό πρόσωπο ανάπτυξης για τη χώρα.

Η Κυβέρνηση στηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, εκπροσωπώντας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόνισε τη σταθερή στήριξη της Κυβέρνησης προς τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Εξήρε τους νέους επιχειρηματίες που, όπως είπε, «με το ταλέντο, τη διορατικότητα και τη σκληρή δουλειά τους, συνεισφέρουν ουσιαστικά στο μέλλον της χώρας».

ΚΕΒΕ: Η επιχειρηματικότητα οδηγεί στην ευημερία

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Σταύρου, υπογράμμισε ότι το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά και ότι είναι ευθύνη όλων να τη στηρίξουν με εκπαίδευση, ευκαιρίες και πόρους. Όπως ανέφερε, η επιχειρηματικότητα συμβάλλει στην πρόοδο, την καινοτομία και την ευημερία, ενώ μέσω αυτής ενισχύεται η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Σταύρου επεσήμανε ότι το Επιμελητήριο προωθεί ενεργά τη νεανική επιχειρηματικότητα με πρωτοβουλίες και προγράμματα, προτείνοντας παράλληλα κίνητρα, μείωση γραφειοκρατίας και εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση, ώστε να ενισχυθεί ο σύνδεσμος εκπαίδευσης – αγοράς εργασίας.

Οι φετινοί βραβευθέντες του “Γε’ νέο Επιχειρείν 2025”

Εμπορικές Επιχειρήσεις: Ελίνα Πατριώτη – Leo Patriotis Ltd

Ελίνα Πατριώτη – Leo Patriotis Ltd Βιομηχανικές Επιχειρήσεις: Μέλιος Φιλίππου – Όρος Μαχαιρά

Μέλιος Φιλίππου – Όρος Μαχαιρά Υπηρεσίες: Νικόλας Κόννορ Γεωργιάδης – N. CONNOR LLC

Νικόλας Κόννορ Γεωργιάδης – N. CONNOR LLC Έρευνα: Μάριος Παφίτης – MammoCheck Ltd

Μάριος Παφίτης – MammoCheck Ltd Καινοτομία: Σωτήρης Καροτσάκης – TREEDIA OUTDOOR

Σωτήρης Καροτσάκης – TREEDIA OUTDOOR Τεχνολογία: Λεόντιος Κυριάκου – DOSEAR LTD

Λεόντιος Κυριάκου – DOSEAR LTD Τέχνη & Πολιτισμός: Ελένη Χριστοφή, Christopher Barnett, Peter Anders Hvass – Cyprus Comic Con

Ελένη Χριστοφή, Christopher Barnett, Peter Anders Hvass – Cyprus Comic Con Τουρισμός: Ανδρούλα Θεοδούλου, Ειρήνη Στυλιανού – Cooking with Cokones

Ανδρούλα Θεοδούλου, Ειρήνη Στυλιανού – Cooking with Cokones Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις: Κρέον Τσάκος – EDT Shipmanagement LTD

Η διοργάνωση του «Γε’ νέο Επιχειρείν» επιβεβαιώνει ότι η νεανική καινοτομία και η δημιουργική επιχειρηματικότητα αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου, ενισχύοντας το μήνυμα πως το μέλλον της οικονομίας ανήκει στους νέους.