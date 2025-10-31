Το Ινστιτούτο Κύπρου κατέκτησε για ακόμη μια φορά την πρώτη θέση στα Βραβεία Καλής Πρακτικής 2025 του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιβεβαιώνοντας τον ηγεντικό του ρόλο στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Η διάκριση αφορά την πρωτοποριακή δράση με τίτλο «Χρήση Τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία». Το βραβείο απένειμε στην Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας του Ινστιτούτου, κα Ειρένα Βούρκα, ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Παναγιώτου, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Εκπαίδευση με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας

Η καινοτόμος πρακτική του Ινστιτούτου Κύπρου αξιοποιεί την τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR), παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους ρεαλιστική και ασφαλή εμπειρία μάθησης. Μέσω προσομοιώσεων εργασιακών σεναρίων, οι συμμετέχοντες μπορούν να:

ανιχνεύουν και διαχειρίζονται κινδύνους ,

, αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά ,

, ενδυναμώνουν την κουλτούρα πρόληψης και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η εφαρμογή αυτή βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, μειώνει τα ατυχήματα και ενισχύει τη συλλογική ευθύνη για την ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ινστιτούτου να θέτει νέα πρότυπα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

«Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ασφάλειας»

Ο Αντιπρόεδρος Διοίκησης του Ινστιτούτου Κύπρου, Δρ. Μιχάλης Γιάγκου, δήλωσε ότι η διάκριση αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών του Ινστιτούτου να αξιοποιεί την επιστήμη και την τεχνολογία για τη βελτίωση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας στους χώρους εργασίας.

«Η Εικονική Πραγματικότητα μάς επιτρέπει να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας πιο ρεαλιστικά και ουσιαστικά, με απόλυτη ασφάλεια», τόνισε.

Μέρος της ευρωπαϊκής εκστρατείας EU-OSHA

Η βράβευση εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2023–2025 του EU-OSHA, με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας στην Ψηφιακή Εποχή», που εστιάζει στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προώθηση της ψηφιακής ασφάλειας.