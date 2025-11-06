Για πρώτη φορά, ένας Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας συμπεριλαμβάνεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη λίστα TIME100 Climate, που τιμά τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον τομέα της επιχειρηματικής κλιματικής δράσης. Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ιδρυτής και CEO της VesselBot, ξεχώρισε στην κατηγορία Innovator για το έργο του στην πράσινη τεχνολογία και βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Καινοτομία με παγκόσμιο αποτύπωμα

Η πλατφόρμα “Supply Chain Sustainability” της VesselBot επιτρέπει σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να μετρούν με ακρίβεια το ανθρακικό τους αποτύπωμα και να βελτιώνουν τη λειτουργική τους αποδοτικότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία τους.

Κάθε μέρα, η πλατφόρμα επεξεργάζεται δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων από εκατομμύρια αποστολές παγκοσμίως, προσφέροντας πρωτοφανή ακρίβεια στη μέτρηση εκπομπών Scope 3 — δηλαδή των έμμεσων εκπομπών που προκύπτουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η VesselBot αναγνωρίστηκε από τον Οδηγό Σύγκρισης Παρόχων 2024 της Drewry ως κορυφαίος πάροχος μέτρησης εκπομπών ρύπων, με βαθμολογία 18,09/20, τη μεγαλύτερη μεταξύ 11 αξιολογούμενων εταιρειών.

«Η βιωσιμότητα δεν είναι ξεχωριστή από τη στρατηγική»

Ο κ. Κωμοδρόμος δήλωσε ότι η διάκριση αυτή «επικυρώνει τη θεμελιώδη πεποίθησή μας ότι η βιωσιμότητα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής».

Όπως εξήγησε, οι πελάτες της VesselBot διαπιστώνουν ότι «οι αποτελεσματικότερες δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης είναι εκείνες που εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό, δημιουργώντας εταιρείες πιο βιώσιμες, πιο κερδοφόρες και πιο ανταγωνιστικές».

Η VesselBot και η αποστολή της

Η VesselBot είναι πρωτοποριακή εταιρεία τεχνολογίας, που προσφέρει διαφάνεια και ακρίβεια στις εκπομπές ρύπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, βοηθά οργανισμούς να υπολογίζουν και να μειώνουν τις εκπομπές CO₂ σε όλα τα μέσα μεταφοράς – πλοία, αεροπλάνα, τρένα και φορτηγά – διευκολύνοντας τη συμμόρφωση με τις ESG νομοθεσίες και ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η λίστα TIME100 Climate 2025 δημοσιεύτηκε στο τεύχος της 10ης Νοεμβρίου 2025 του περιοδικού TIME, αναδεικνύοντας τις παγκόσμιες προσωπικότητες που μεταμορφώνουν την κλιματική επιχειρηματικότητα.