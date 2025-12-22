Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) προσδιόρισε, στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης για το 2025, τρία πιστωτικά ιδρύματα ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – O-SII), καθορίζοντας παράλληλα το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας O-SII που οφείλουν να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΚΤΚ, ως ιδρύματα O-SII για το 2025 προσδιορίστηκαν η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η Eurobank Limited (πρώην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ) και η Alpha Bank Cyprus Ltd.

Η ΚΤΚ επισημαίνει ότι η ενίσχυση της συστημικότητας των πιο πάνω ιδρυμάτων, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, οδήγησε σε αύξηση του απαιτούμενου κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας O-SII για το καθένα. Η αύξηση αυτή στοχεύει στο να κατευθύνεται μέρος της κερδοφορίας τους στην περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, ώστε να αντισταθμίζεται ο αυξημένος κίνδυνος που συνεπάγεται η συστημική τους σημασία για το εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Όπως αναφέρεται, η εν λόγω προσέγγιση αποσκοπεί στον περιορισμό των δυνητικών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στην πραγματική οικονομία ενδεχόμενη αδυναμία ενός συστημικά σημαντικού ιδρύματος.

Παράλληλα, η ΚΤΚ υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο του ρόλου της ως εθνική μακροπροληπτική αρχή, παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Πέραν των ήδη αναγνωρισμένων κινδύνων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του γεωπολιτικού κινδύνου, του κινδύνου χώρας και του κινδύνου συγκέντρωσης.

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, διατηρεί τη δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετων μακροπροληπτικών εργαλείων, με στόχο τον περιορισμό της συσσώρευσης συστημικών κινδύνων και την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα.