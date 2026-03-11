Στην καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής της Πάφου, σε ένα τοπίο όπου η φυσική κληρονομιά συναντά τον σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, το Minthis Golf Club επιβεβαιώνει ότι η αριστεία στο γκολφ μπορεί να συνυπάρχει με ουσιαστική περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Για τρίτη συνεχόμενη φορά, το Minthis έλαβε την πιστοποίηση GEO Certified®, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή του στη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη διαχείριση. Πρόκειται για το πρώτο γήπεδο γκολφ στην Κύπρο που απέκτησε τη συγκεκριμένη διεθνή πιστοποίηση και το μόνο που έχει επιτύχει επαναπιστοποίηση για τρίτη διαδοχική φορά, αποτελώντας πλέον σημείο αναφοράς για το επίπεδο που μπορεί να φτάσει ένα σύγχρονο και υπεύθυνο golf club.

Η πιστοποίηση απονέμεται από το GEO Foundation for Sustainable Golf (Golf Environment Organization), έναν διεθνή οργανισμό που θέτει παγκόσμια πρότυπα βιωσιμότητας για τον κλάδο του γκολφ. Το GEO Certified® αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο οικολογικό πρότυπο ποιότητας και απονέμεται σε εγκαταστάσεις που πληρούν υψηλά κριτήρια στους τομείς της προστασίας της φύσης, της αποδοτικής διαχείρισης πόρων, της δράσης για το κλίμα και της σύνδεσης με την τοπική κοινότητα. Δεν πρόκειται απλώς για μια διάκριση, αλλά για μια συνεχή διαδικασία που βασίζεται σε μετρήσιμη πρόοδο και διαφανή αξιολόγηση.

Η ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω φύτευσης τοπικών ειδών, η προσεκτική διαχείριση του νερού, η συστηματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των χημικών εισροών, καθώς και η ουσιαστική συνεργασία με την τοπική κοινωνία, αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής του.

Το Minthis λειτουργεί εντός προστατευόμενου τοπίου Natura 2000, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη που συνεπάγεται η παρουσία του σε έναν τόσο σημαντικό φυσικό χώρο και επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας, αισθητικής και περιβαλλοντικής διατήρησης.

Η τρίτη διαδοχική πιστοποίηση GEO Certified® αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια της ομάδας του Minthis και ενισχύει τη θέση του ως ηγέτη στη βιώσιμη ανάπτυξη του γκολφ στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Με το βλέμμα στο μέλλον, το Minthis συνεχίζει να εξελίσσει το πρόγραμμα βιωσιμότητάς του σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θέτοντας σταθερά υψηλότερα πρότυπα για το σύγχρονο γκολφ στη Μεσόγειο.

Σχετικά με το Minthis

Το Minthis είναι ένα πολυτελές lifestyle θέρετρο εμπνευσμένο από τη φύση, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Pafilia Property Developers, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαβίωσης στην καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής της Πάφου . Με εκλεπτυσμένες επιλογές διαμονής, εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης και ένα περιβάλλον εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, το Minthis αποτελεί καταφύγιο ευεξίας, χαλάρωσης και διακριτικής πολυτέλειας. Στον πυρήνα της εμπειρίας βρίσκεται το Minthis Spa, διεθνώς πολυ-βραβευμένο, προσφέροντας ολιστικές θεραπείες εμπνευσμένες από τη φύση και τη σύγχρονη επιστήμη.

