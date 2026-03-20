Το PMI Cyprus Chapter, τοπικό Παράρτημα του Project Management Institute (PMI), ανακοινώνει την εκλογή του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου, το οποίο θα υπηρετήσει για την περίοδο 2026-2027 και θα ηγηθεί των προσπαθειών του Παραρτήματος για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της πρακτικής και του επαγγέλματος της διαχείρισης έργων στην Κύπρο.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς, αντανακλώντας τη συνεχή δέσμευση του Παραρτήματος για επαγγελματική αριστεία, ενεργή εθελοντική συμμετοχή και ενίσχυση της κοινότητας των επαγγελματιών διαχείρισης έργων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του PMI Cyprus Chapter για την περίοδο 2026-2027 απαρτίζεται από:

• Πρόεδρος: Ευάγγελος Κουτρουζάς

• Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Χανιώτης

• Αντιπρόεδρος Διοίκησης / Γραμματέας: Ιωάννης Κυριακίδης

• Αντιπρόεδρος Οικονομικών / Ταμίας: Φλώρα Φλωρίδου

• Αντιπρόεδρος Μελών: Παναγιώτης Μαρίνου

• Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης & Εκδηλώσεων: Κωνσταντίνος Σουρουλάς

• Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Μαρία Πασχάλη

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των μελών και των εθελοντών, στην ενδυνάμωση των συνεργασιών με τον επιχειρηματικό κόσμο, τον δημόσιο τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στη διοργάνωση υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και πρωτοβουλιών δικτύωσης για τα μέλη και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Παράλληλα, το PMI Cyprus Chapter εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αφοσίωση, την ηγεσία και τη σημαντική τους συμβολή στην ανάπτυξη και την επιτυχία του Παραρτήματος.

Σχετικά με το PMI Cyprus Chapter

Το PMI Cyprus Chapter αποτελεί το τοπικό παράρτημα του Project Management Institute (PMI), του κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού για επαγγελματίες της διαχείρισης έργων, με 10 χρόνια παρουσίας στην Κύπρο και περισσότερα από 330 μέλη. Το Παράρτημα προωθεί την πρακτική, την επιστήμη και το επάγγελμα της διαχείρισης έργων στην Κύπρο, προσφέροντας ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, δικτύωση, ανταλλαγή γνώσεων και ενεργή συμμετοχή στην επαγγελματική κοινότητα από ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PMI Cyprus Chapter, επισκεφθείτε: www.pmi-cyprus.org.cy