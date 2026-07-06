Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) πραγματοποίησαν την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026, εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης κατάρτισης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στην Κύπρο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Μαρίνος Μουσιούττας, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, παρόχων κατάρτισης και πλήθος προσκεκλημένων.

Το Έργο συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, μέσα από προγράμματα κατάρτισης που ανταποκρίθηκαν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συνολικά καταγράφηκαν περισσότερες από 28.700 συμμετοχές, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 25.600 συμμετεχόντων. Τα προγράμματα κάλυψαν ευρύ φάσμα θεμάτων, στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων, της πράσινης και γαλάζιας οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε το γεγονός ότι τα προγράμματα προσφέρθηκαν χωρίς κόστος συμμετοχής για τους δικαιούχους, αξιοποιώντας πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, η δράση διεύρυνε σημαντικά την πρόσβαση στην κατάρτιση, παρέχοντας δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε εργαζομένους και ανέργους, αλλά και, για πρώτη φορά, σε δημόσιους υπαλλήλους και αυτοαπασχολουμένους.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Μαρίνος Μουσιούττας, υπογράμμισε ότι η σημαντικότερη επένδυση που μπορεί να πραγματοποιήσει μια χώρα είναι η επένδυση στους ανθρώπους της. Τόνισε ότι η διά βίου μάθηση αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για εργαζομένους, επιχειρήσεις και οικονομία, ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση μεταβάλλουν ραγδαία τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επισήμανε ακόμη ότι η υπέρβαση του στόχου αποδεικνύει την αξία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καθώς περισσότεροι από 28.700 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης, αποκτώντας πολύτιμες δεξιότητες, ενισχύοντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και ανθεκτικής κυπριακής οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ, Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, χαρακτήρισε την υλοποίηση της δράσης ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΑνΑΔ. Όπως ανέφερε, η επιτυχία της βασίστηκε στον προσεκτικό σχεδιασμό, στη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στην αφοσίωση των στελεχών που εργάστηκαν για την υλοποίησή της. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στα προγράμματα, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού, ενίσχυσαν ουσιαστικά τη διάχυση της γνώσης στην κοινωνία.

Η ΑνΑΔ και το ΚΕΠΑ εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες προς τα Υπουργεία, τους θεσμικούς εταίρους, τους παρόχους κατάρτισης, τους εκπαιδευτές και όλους τους συμμετέχοντες που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης. Όπως επισημάνθηκε, η εμπειρία που αποκτήθηκε και οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις για τη συνέχιση πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις του μέλλοντος.