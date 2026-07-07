Ο Όμιλος Υγεία συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του ως ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, ανακοινώνοντας την εξαγορά του Limassol Ophthalmic Center, μιας εξειδικευμένης οφθαλμολογικής κλινικής ημερήσιας νοσηλείας. Η κλινική εντάσσεται πλέον στον Όμιλο Υγεία και θα λειτουργεί με τη νέα ονομασία Ygia Vision.

Η νέα αυτή εξαγορά αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου, μετά την εξαγορά του Νοσηλευτηρίου Υγεία το 2023 και την ένταξη του Eden Medical Center, το οποίο λειτουργεί πλέον ως Ygia Larnaca. Με την ενσωμάτωση ακόμη μίας εξειδικευμένης μονάδας κάτω από την ομπρέλα του Υγεία, ο Όμιλος ενισχύει περαιτέρω το ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών του, δημιουργώντας ένα ενιαίο μοντέλο φροντίδας που διασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών και υποστηρίζει τον ασθενή σε κάθε στάδιο της διαδρομής του.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου Υγεία, η οποία επιταχύνθηκε μετά τη στρατηγική επένδυση της ECM Partners και τη συνεχή διεύρυνση των υπηρεσιών του στους τομείς της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, της αποκατάστασης, της ανακουφιστικής φροντίδας και της ιατρικής εξειδίκευσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Υγεία, Πολύβιος Διονυσίου, δήλωσε: «Ο Όμιλος Υγεία εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ολοκληρωμένου και διασυνδεδεμένου συστήματος υπηρεσιών υγείας. Η εξαγορά αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για την ενοποίηση περισσότερων εξειδικευμένων υπηρεσιών κάτω από τον ίδιο οργανισμό, διασφαλίζοντας καλύτερο συντονισμό, ευκολότερη πρόσβαση και ουσιαστική συνέχεια στη φροντίδα των ασθενών μας».