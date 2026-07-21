Μία ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση πέτυχε το Financial Wellbeing Institute (Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής Ευημερίας — FWI), καθώς επιλέχθηκε να είναι ένα εκ των δέκα ιδρυτικών οργανισμών του FIN.e (European Alliance for Financial Education Practitioners), μίας νέας ευρωπαϊκής συμμαχίας που στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και της χρηματοοικονομικής ευημερίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η επιλογή του Ινστιτούτου αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου που επιτελεί στον τομέα της χρηματοοικονομικής ευημερίας και εκπαίδευσης, καθώς και της συνεισφοράς του στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και την υποστήριξη της διαμόρφωσης τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών.

Η συμμετοχή στο FIN.e προσφέρει στο Financial Wellbeing Institute τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, να ανταλλάξει τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές, να συμβάλει στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και να ενισχύσει περαιτέρω τον διεθνή του ρόλο στην προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και ευημερίας.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του Ινστιτούτου και αναγνωρίζει το έργο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η ανάπτυξη του Financial Wellbeing Index, η υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Σχολιάζοντας την επιλογή του Financial Wellbeing Institute ως ιδρυτικού μέλους της FIN.e European Alliance of Financial Education Practitioners, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου, δήλωσε: «Η επιλογή του Financial Wellbeing Institute ως ενός από τα δέκα ιδρυτικά μέλη της πρώτης ευρωπαϊκής συμμαχίας για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Η συμμετοχή μας στη FIN.e μας δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούμε με κορυφαίους οργανισμούς από ολόκληρη την Ευρώπη, να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία και καλές πρακτικές, αλλά και να μεταφέρουμε τη δική μας εμπειρία και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε στην Κύπρο. Πιστεύουμε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν συνεργασίες που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας».

Η συμμετοχή του Financial Wellbeing Institute στο FIN.e αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για διεθνείς συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα και ενίσχυση των δράσεων του Ινστιτούτου προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και των πολιτών.

Η πρώτη επίσημη συμμετοχή του Financial Wellbeing Institute στις εργασίες της νέας Συμμαχίας θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Αυγούστου 2026, στο FIN.e Lab, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο πλαίσιο του European Forum Alpbach, στο Alpbach της Αυστρίας. Το διήμερο εργαστήριο θα φέρει μαζί τους δέκα ιδρυτικούς οργανισμούς του FIN.e, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη συζήτηση των βασικών προκλήσεων στην εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοοικονομικής παιδείας και τη διερεύνηση κοινών δράσεων και συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχετικά με το FIN.e

Το FIN.e είναι μια ευρωπαϊκή συμμαχία που δημιουργήθηκε με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των οργανισμών που υλοποιούν προγράμματα χρηματοοικονομικής παιδείας και εκπαίδευσης σε σχολεία και κοινότητες. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στη μεταφορά γνώσης, την ανταλλαγή πρακτικών, την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων και τη σύνδεση των επαγγελματιών του πεδίου με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τον ιδιωτικό τομέα.

Κατά την τριετή διάρκεια της πρωτοβουλίας, το FIN.e στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 25 οργανισμών, με προτεραιότητα σε χώρες όπου τα επίπεδα χρηματοοικονομικής παιδείας παραμένουν χαμηλά. Παράλληλα, επιδιώκει την προώθηση πολιτικών που διαμορφώνονται «από τη βάση προς τα πάνω», αξιοποιώντας την εμπειρία των οργανισμών και των επαγγελματιών που εργάζονται καθημερινά με παιδιά, νέους και κοινότητες. Το δίκτυο υποστηρίζεται από Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του ευρύτερου οικοσυστήματος της πρωτοβουλίας.

Το όραμα του FIN.e είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων και πρακτικών μοντέλων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στα εκπαιδευτικά συστήματα και να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση νέων πολιτών με χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις κοινότητές τους και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δικαιότερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από την Aflatoun International και την ActionAid Hellas, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του European Investment Bank Institute.

Σχετικά με το Financial Wellbeing Institute

Το Financial Wellbeing Institute ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και αποτελεί τον πρώτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό του είδους του στην Κύπρο. Αποστολή του είναι η προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευημερίας και ανθεκτικότητας των πολιτών.

Το Ινστιτούτο αναδεικνύει επιστημονικές δράσεις και προωθεί τεκμηριωμένες προτάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής. Παράλληλα, συμβάλλει στη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των πολιτών μέσα από ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση.

Η δουλειά του Ινστιτούτου στηρίζεται σε τρεις άξονες: επιστημονική τεκμηρίωση σε κάθε δράση, προώθηση στοχευμένων πολιτικών που ενισχύουν τη χρηματοοικονομική παιδεία, και συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για την ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν την οικονομική ανθεκτικότητα των πολιτών.

Υποστηρικτές του έργου του Ινστιτούτου

Key Strategic Partner: Mastercard

Strategic Mission Partners: IMR | ATHLOS CAPITAL

Gold Empowerment Partners: Alpha Bank | Lemissoler

Silver Empowerment Partners: EY Cyprus | Artemis Credit Bureau

Legal Partner: H. Priority Trust Services