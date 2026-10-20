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Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του σκακιού στην Κύπρο, όπου η Freedom είναι ο κύριος συνεργάτης και χορηγός της εθνικής ομοσπονδίας.

Ο Τιμούρ Τουρλόφ, Πρόεδρος της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE), ιδρυτής και CEO της Freedom Holding Corp., και ο Ευγκένι Τιάπκιν, CEO της Freedom24, συναντήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

«Μέσα σε τρία χρόνια, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα σκακιστικά κέντρα της Ευρώπης και θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτή την επιτυχία. Η παρουσίαση των σχεδίων μας για το σκάκι στο νησί στον πρόεδρο ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και τον ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο και την προσοχή που αφιέρωσε στο άθλημα», δήλωσε ο Τιμούρ Τουρλόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE).

Ο Timur Turlov εκλέχθηκε πρόεδρος της FIDE στις 26 Σεπτεμβρίου, στο συνέδριο της Ομοσπονδίας στη Σαμαρκάνδη. Το πρόγραμμά του για την περίοδο 2027–2030 προβλέπει περίπου €30 εκατομμύρια σε βάθος τετραετίας για την ανάπτυξη του σκακιού, συμπεριλαμβανομένου ενός Ταμείου Ανάπτυξης ύψους €6,2 εκατομμυρίων ετησίως, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Οι πόροι του ταμείου θα διατεθούν σε τουρνουά, νέους αθλητές, σχολικά προγράμματα σκακιού, προπονητές, διαιτητές, ψηφιακές πλατφόρμες και στην προώθηση του γυναικείου σκακιού.

Η Freedom είναι Γενικός Χορηγός της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας από το 2023, και από τότε έχουν διοργανωθεί στο νησί 26 τουρνουά. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται φάσεις του Παγκοσμίου Γκραν Πρι Γυναικών της FIDE στη Λευκωσία το 2023 και το 2025, καθώς και το Τουρνουά Διεκδικητών με συνολικό χρηματικό έπαθλο ύψους €1 εκατομμυρίου. Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στο Cap St Georges Hotel & Resort, συγκέντρωσε τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου στο νησί για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπριακού σκακιού.

Η Σκακιστική Ακαδημία Freedom24 άνοιξε τις πόρτες της στη Λεμεσό την 1η Μαρτίου 2025, με επικεφαλής τον διεθνή master Αρτέμ Σαντόφσκι. Στόχος της είναι η ανάδειξη ισχυρών σκακιστών που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε διεθνείς διοργανώσεις. Σύμφωνα με την Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία, περίπου 2.000 άτομα στο νησί ασχολούνται πλέον ενεργά με το σκάκι, στην πλειονότητά τους παιδιά.