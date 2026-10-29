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Το Audi Q3 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτάσεις της γερμανικής εταιρείας στην κατηγορία των premium compact SUV. Συνδυάζει τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της Audi με σύγχρονες τεχνολογίες, ποιοτική κατασκευή και πρακτικότητα, απευθυνόμενο σε οδηγούς που αναζητούν ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και τα μεγαλύτερα ταξίδια.

Η Unicars, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στο Κυπριακό κοινό να γνωρίσει από κοντά τα μοναδικά χαρκατηριστικά ενός premium SUV, προσφέρει το νέο Audi Q3 σε δύο διαφορετικές εκδόσεις αμαξώματος σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Το νέο Audi Q3 Signature Package διατίθεται με €37.900, ενώ το Audi Q3 Sportback, επίσης Signature Package προσφέρεται με €38.900. Και οι δύο εκδόσεις συνοδεύονται από πενταετή εργοστασιακή εγγύηση, με την προσφορά να αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Η προσφορά της Unicars αφορά την έκδοση Q3 SUV Advance TFSI Stronic, η οποία διαθέτει βενζινοκινητήρα απόδοσης 150 ίππων, με τεχνολογία ήπιας υβριδικής τεχνολογίας mild hybrid. Το αυτόματο κιβώτιο Stronic συμβάλλει στην άνετη οδήγηση, ενώ η υβριδική τεχνολογία υποστηρίζει τη λειτουργία του κινητήρα, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξοπλιστικό πακέτο Signature, το οποίο προσθέτει σημαντικά premium στοιχεία άνεσης και εμφάνισης. Τα δερμάτινα καθίσματα αναβαθμίζουν την αίσθηση πολυτέλειας στο εσωτερικό, ενώ ο αυτόματος κλιματισμός τριών ζωνών επιτρέπει στους επιβάτες να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Στον εξωτερικό σχεδιασμό, οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και το μεταλλικό χρώμα ενισχύουν την εμφάνιση του αυτοκινήτου, προσδίδοντας έναν ακόμη πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα στο ήδη δυναμικό αμάξωμα του Q3.

Για όσους επιθυμούν μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, η Unicars προσφέρει και το Audi Q3 Sportback Signature Package. Η συγκεκριμένη έκδοση διατηρεί τα βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό της προσφοράς, διαφοροποιείται όμως χάρη στην πιο έντονα κεκλιμένη γραμμή της οροφής, που παραπέμπει σε κουπέ μοντέλο. Η τιμή της διαμορφώνεται στις €38.900, μόλις €1.000 περισσότερα από την αντίστοιχη SUV έκδοση.

More features, more technology, more utility: Audi upgrades the Q3 for the 2027 model year

Με τις συγκεκριμένες τιμές, η Unicars καθιστά το νέο Audi Q3 ακόμη πιο προσιτό στην κυπριακή αγορά, συνδυάζοντας τον premium χαρακτήρα της μάρκας με πλούσιο εξοπλισμό και ανταγωνιστικό κόστος απόκτησης. Το κοινό μπορεί να δει και να οδηγήσει το νεό Audi Q3 από τους εκθεσιακούς χώρους της Unicars σε όλες τις πόλεις, μάθετε περισσότερα εδώ.