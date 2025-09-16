Η Nvidia συνεχίζει να κυριαρχεί στην αγορά των GPU για Τεχνητή Νοημοσύνη, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά τα 4 τρισ. δολάρια και τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου να αυξάνονται κατά 56%, φτάνοντας τα 47 δισ. δολάρια. Τα καθαρά περιθώρια κέρδους παραμένουν σταθερά πάνω από 50%, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, η ιστορία του Bitcoin mining στέλνει μήνυμα προειδοποίησης: οι GPU έχασαν το προβάδισμα από τα ASIC, που αποδείχθηκαν πιο αποδοτικά και οικονομικά.

Η αγορά διερωτάται αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Η Broadcom ανακοίνωσε πρόσφατα παραγγελία ύψους 10 δισ. δολαρίων για προσαρμοσμένα τσιπ AI, με φημολογούμενο πελάτη την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT. Εάν επιβεβαιωθεί, η κίνηση σηματοδοτεί την αποδέσμευση μέρους της υποδομής της από τις GPU της Nvidia, με στόχο χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Τα ASIC προσφέρουν υψηλή απόδοση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σταθερότητα σε επαναλαμβανόμενες εργασίες. Για εταιρείες με τεράστιο όγκο δεδομένων, όπως οι Amazon, Microsoft, Meta και Alphabet, η εξοικονόμηση μπορεί να είναι τεράστια. Το μειονέκτημα είναι η έλλειψη ευελιξίας: τα GPU μπορούν να επαναπρογραμματιστούν και να υποστηρίξουν διαφορετικά μοντέλα, σε αντίθεση με τα ASIC που μένουν στατικά.

Για την Nvidia, ο κίνδυνος είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της – οι GPU για AI – να δεχθεί πιέσεις από τα εξειδικευμένα τσιπ. Η Broadcom έδειξε τον δρόμο και ήδη άλλοι hyperscalers εξετάζουν παρόμοιες στρατηγικές. Παρά ταύτα, η Nvidia εξακολουθεί να έχει ισχυρό πλεονέκτημα χάρη στο οικοσύστημα CUDA, που δένει τους πελάτες της με το λογισμικό και τις υπηρεσίες της.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι, όπως η εξόρυξη του Bitcoin πέρασε από τις CPU στις GPU και τελικά στα ASIC, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βρεθεί σε μια κρίσιμη καμπή. Η αγορά παρακολουθεί στενά εάν η πορεία αυτή θα περιορίσει την κυριαρχία της Nvidia ή αν οι GPU θα παραμείνουν το «χρυσό στάνταρ» της εποχής.

Forbes