Η παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, έπειτα από λιγότερο από ένα μήνα στην εξουσία, επιβεβαιώνει τη βαθιά πολιτική αστάθεια στη Γαλλία, σύμφωνα με την Berenberg. Ο οίκος προειδοποιεί ότι τα δημοσιονομικά-πολιτικά προβλήματα της χώρας θα συνεχιστούν για χρόνια, με τον κίνδυνο μίας κρίσης στην καρδιά της Ευρωζώνης να μην μπορεί να αποκλειστεί.

Η βασική εκτίμηση της Berenberg είναι ότι η Γαλλία χρειάζεται επειγόντως να θέσει υπό έλεγχο το δημόσιο χρέος της, χωρίς όμως να ανατρέψει τις φιλοαναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις του Εμανουέλ Μακρόν. Ωστόσο, η έλλειψη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και η διάσπαση του πολιτικού συστήματος σε αριστερά, κεντρώα και δεξιά στρατόπεδα καθιστούν δύσκολη οποιαδήποτε λύση.

Χρέος και δαπάνες εκτός ελέγχου

Η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας είναι χειρότερη από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, με τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ να προσεγγίζει τα επίπεδα των ΗΠΑ και τα δημόσια έσοδα στο 52% του ΑΕΠ, τα υψηλότερα σχεδόν στον ΟΟΣΑ. Παρά τα υψηλά έσοδα, η χώρα διατηρεί επίμονα ελλείμματα που αυξάνουν το χρέος. Ο δείκτης ελλείμματος από 5,8% το 2024 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει οριακά σε 5,4% το 2025, αλλά μπορεί να αυξηθεί ξανά το 2026.

Πολιτικά σενάρια για τον Μακρόν

Η Berenberg επισημαίνει ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει τρεις επιλογές: να διορίσει νέο κεντρώο ή τεχνοκράτη πρωθυπουργό, να στραφεί στην κεντροαριστερά ή ακόμη και στην άκρα δεξιά, ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Ensemble του Μακρόν συγκεντρώνει μόλις 15%, έναντι 32% του Εθνικού Συναγερμού και 25% του Νέου Λαϊκού Μετώπου. Το πιθανότερο σενάριο είναι ένα νέο κοινοβούλιο χωρίς αυτοδυναμία.

Η Berenberg δεν αποκλείει όμως το ενδεχόμενο πλειοψηφίας του Εθνικού Συναγερμού, αν συνεργαστεί με τους Ρεπουμπλικάνους. Σε αυτή την περίπτωση, εκτιμά ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ίσως μετριάσουν τις πιο «οικονομικά καταστροφικές» θέσεις του RN, όπως την ανατροπή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Κίνδυνοι για τις μεταρρυθμίσεις

Οι μεταρρυθμίσεις Μακρόν είχαν συμβάλει σε σχετικά καλή ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Όμως τώρα απειλούνται, καθώς η αριστερά και ο Εθνικός Συναγερμός επιδιώκουν την ανατροπή της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης και την επιβολή υψηλότερων φόρων. Αυτό, σύμφωνα με την Berenberg, ήδη επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις και την ανάπτυξη του ΑΕΠ.

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι

Η Berenberg θεωρεί απίθανη μια άμεση χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά προειδοποιεί ότι αν οι γαλλικές πολιτικές δυνάμεις δεν καταφέρουν να βρουν λύση, οι αγορές θα αναγκάσουν τη χώρα σε δημοσιονομική προσαρμογή. Ένα ενδεχόμενο σενάριο είναι η άνοδος του Εθνικού Συναγερμού στην εξουσία το 2027 ή και νωρίτερα. Τότε, η πίεση από τις αγορές και τις αποδόσεις των ομολόγων ίσως τον εξαναγκάσει να εγκαταλείψει τις δημοσιονομικά αβάσταχτες υποσχέσεις, όπως συνέβη με τον Αλέξη Τσίπρα το 2015 στην Ελλάδα.

Η Γαλλία δεν βρίσκεται ακόμη σε θέση όπως η Ελλάδα στην κρίση του ευρώ, αλλά η λογική των αγορών που απορρίπτουν μη βιώσιμες πολιτικές εξακολουθεί να ισχύει, καταλήγει ο οίκος.

