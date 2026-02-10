Η Ταϊβάν έχει ενημερώσει την Ουάσινγκτον ότι η πρότασή της να μεταφέρει το 40% της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών στις ΗΠΑ είναι “αδύνατη”, δήλωσε η επικεφαλής διαπραγματεύτρια της Ταϊπέι.

Μιλώντας σε τοπική τηλεοπτική εκπομπή την Κυριακή, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσενγκ Λι-τσιουν δήλωσε ότι έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσινγκτον ότι το “οικοσύστημα” των τσιπ της χώρας, το οποίο η χώρα αναπτύσσει εδώ και δεκαετίες, δεν μπορεί απλά να μεταφερθεί.

Η διεθνής επέκταση της Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεών της στις ΗΠΑ, βασίζεται στην ιδέα ότι η βιομηχανία θα παραμείνει “ριζωμένη” στην Ταϊβάν και συνεχίζει να επεκτείνει τις εγχώριες επενδύσεις, δήλωσε, σύμφωνα με το CNBC.

Τα σχόλια αυτά αντιτίθενται στους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως τους είχε περιγράψει ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ σε συνέντευξή του στο CNBC τον Ιανουάριο, λίγο μετά την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν.

Η συμφωνία που συνήφθη προβλέπει επενδύσεις “τουλάχιστον 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων” στις Ηνωμένες Πολιτείες από ταϊβανέζικες επιχειρήσεις ημιαγωγών ώστε να αναπτυχθεί εκεί, μεταξύ άλλων, η παραγωγή εξελιγμένων μικροκυκλωμάτων. Αλλά προβλέπει επίσης 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιστωτικές εγγυήσεις που θα επιτρέψουν “να ενισχυθούν το οικοσύστημα και η αλυσίδα εφοδιασμού σε ημιαγωγούς στις Ηνωμένες Πολιτείες”, ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου σε ανακοίνωσή του.

“Στόχος μας είναι να φέρουμε εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 40% της ταϊβανέζικης αλυσίδας εφοδιασμού σε ημιαγωγούς”, είχε δηλώσει τότε ο Λάτνικ στο CNBC.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ και παραγωγός των πιο προηγμένων ημιαγωγών στον κόσμο, έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται για να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της Ουάσιγκτον.

Η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, με σχέδια να επεκτείνει το ποσό αυτό σε 165 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ παράγει τσιπ για τις Apple και Nvidia. Έχει επίσης αξιοποιήσει επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του αμερικανικού νόμου CHIPS and Science Act.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λάτνικ, η Ουάσιγκτον θέλει επίσης εκατοντάδες άλλες μικρότερες εταιρείες παραγωγής τσιπ να μεταφερθούν στις ΗΠΑ.

“Θα κατασκευάσουμε γιγαντιαία βιομηχανικά πάρκα ημιαγωγών στην Αμερική… Πρόκειται για μια προκαταβολή 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να φέρουμε αυτούς τους ημιαγωγούς στην πατρίδα μας”, δήλωσε τον Ιανουάριο, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες τσιπ με έδρα την Ταϊβάν που δεν θα κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ είναι πιθανό να δουν δασμούς 100%, όπως έχει απειλήσει στο παρελθόν ο Τραμπ.

“Ανέφικτα” τα σχέδια των ΗΠΑ

Ωστόσο, οι αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι τα φιλόδοξα σχέδια της Ουάσιγκτον για “επαναπατρισμό” της παραγωγής είναι ανέφικτα, επικαλούμενοι τις δυσκολίες που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση μιας τόσο προηγμένης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, οι αναλυτές της γεωπολιτικής επισημαίνουν τη θεωρία της “Silicon Shield“, η οποία υποστηρίζει ότι ο κεντρικός ρόλος της Ταϊβάν στην παγκόσμια προμήθεια τσιπ καθιστά την προστασία της αυτονομίας της στρατηγική επιταγή για τις ΗΠΑ, αποτρέποντας μια πιθανή επίθεση της Κίνας, η οποία θεωρεί τη νήσο κομμάτι της επικράτειάς της.

Αυτή η “ασπίδα” αυτή ενδέχεται να αποθαρρύνει περαιτέρω την Ταϊβάν από το να μεταφέρει την αλυσίδα των τσιπ στο εξωτερικό.

Οι αρχές της Ταϊβάν έχουν ήδη εφαρμόσει μια πολιτική που απαιτεί από τα εργοστάσια της TSMC στο εξωτερικό να λειτουργούν χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που είναι τουλάχιστον δύο γενιές πίσω από τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στην Ταϊβάν, μια πολιτική που συχνά αναφέρεται ως κανόνας N-2.

