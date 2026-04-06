Η Σαουδική Αραβία αύξησε σε επίπεδα-ρεκόρ την τιμή της βασικής ποικιλίας πετρελαίου που εξάγει προς την Ασία, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν περιορίζει τις ροές στην περιοχή και εντείνει τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco θα αυξήσει την τιμή του Arab Light για τα φορτία Μαΐου, ορίζοντας το premium στα 19,50 δολάρια ανά βαρέλι για τα ασιατικά διυλιστήρια.

Για τα φορτία του Απριλίου, το αντίστοιχο premium είχε διαμορφωθεί στα 2,50 δολάρια, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της αναπροσαρμογής.

Παρά τη μεγάλη αυτή αύξηση, η νέα τιμή για τα φορτία Μαΐου παραμένει χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις εμπόρων και διυλιστηρίων, που ανέμεναν το premium να φθάσει ακόμη και τα 40 δολάρια ανά βαρέλι.

Η απόφαση της Aramco καταγράφεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης στις αγορές, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Με το Ορμούζ να παραμένει ουσιαστικά κλειστό, οι προμήθειες πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου δέχονται ισχυρή πίεση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 50%, ενώ έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές των καυσίμων που μεταφέρονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη και την Ασία.

Το σαουδαραβικό αργό τιμολογείται με βάση δείκτη αναφοράς που προκύπτει από συνδυασμό των συμβολαίων Oman στο Gulf Mercantile Exchange του Ντουμπάι και της τιμής του πετρελαίου Dubai, όπως αυτή αποτιμάται από τη μονάδα Platts της S&P Global Energy. Οι επίσημες τιμές πώλησης της Aramco καθορίζονται κάθε μήνα ως διαφορά, είτε premium είτε discount, έναντι αυτού του δείκτη.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, το προηγούμενο υψηλό για το premium του Arab Light στην Ασία είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2022, όταν η Aramco το είχε ορίσει στα 9,80 δολάρια ανά βαρέλι.