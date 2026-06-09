Σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο αγαθών καταγράφει η Eurostat για το 2024, αναδεικνύοντας την κυριαρχία των επιχειρήσεων που έχουν ταυτόχρονα εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη, το 21,3% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο αγαθών χαρακτηρίζονται ως «διπλοί έμποροι», καθώς πραγματοποιούν τόσο εισαγωγές όσο και εξαγωγές.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, ποσοστό 70,6%, δραστηριοποιείται αποκλειστικά ως εισαγωγέας, ενώ μόλις το 8,1% περιορίζεται αποκλειστικά σε εξαγωγές.

Παρά τη σχετικά μικρή συμμετοχή τους σε αριθμό επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις με διπλή εμπορική δραστηριότητα συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα της αξίας του εμπορίου αγαθών στην ΕΕ. Όπως αναφέρει η Eurostat, αντιπροσωπεύουν το 95,4% της συνολικής αξίας του εμπορίου, έναντι 3,7% που αντιστοιχεί στις αποκλειστικά εισαγωγικές επιχειρήσεις και 0,9% στις αποκλειστικά εξαγωγικές.

Πρωτιά της μεταποίησης

Σε επίπεδο οικονομικών δραστηριοτήτων, τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων με διπλή εμπορική δραστηριότητα καταγράφονται στη μεταποίηση, όπου φτάνουν το 43,8%.

Ακολουθούν τα ορυχεία και τα λατομεία με 36,8% και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 29,6%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά διπλής εμπορικής δραστηριότητας καταγράφονται στις δραστηριότητες ακινήτων με 7,4%, στις κατασκευές με 8,4% και στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με 10,3%.

Οι αποκλειστικά εισαγωγικές επιχειρήσεις

Η εικόνα διαφοροποιείται έντονα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως εισαγωγείς.

Στις κατασκευές, το ποσοστό φτάνει το 87,3%, στις δραστηριότητες ακινήτων το 86,5% και στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες το 82,4%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά αποκλειστικών εισαγωγέων καταγράφονται στη μεταποίηση με 44,7%, στα ορυχεία και λατομεία με 46,5% και στην παροχή νερού με 57,5%.

Πού καταγράφονται οι περισσότεροι εξαγωγείς

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αποκλειστικά εξαγωγές, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, με 19,7%.

Ακολουθούν τα ορυχεία και λατομεία με 16,7% και οι μεταφορές και αποθήκευση με 14,3%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά αποκλειστικά εξαγωγικών επιχειρήσεων εντοπίζονται στις κατασκευές με 4,4%, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με 5,9% και στις δραστηριότητες ακινήτων με 6,1%.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις στο διεθνές εμπόριο αγαθών λειτουργούν αποκλειστικά ως εισαγωγείς, η πραγματική αξία του εμπορίου συγκεντρώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις επιχειρήσεις με διπλή εμπορική δραστηριότητα.