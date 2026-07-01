Του Michael R. Bloomberg

Το γεγονός ότι η 10η επέτειος του Brexit συνέπεσε με την πτώση μιας ακόμη βρετανικής κυβέρνησης αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι ενός αποτυχημένου πειράματος. Τώρα, το ερώτημα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά τόσο το τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια, όσο το αν μπορούν να βρουν τη βούληση να το πράξουν. Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης που αναπτύσσεται και στις δύο περιοχές, και ως Αμερικανός που αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ επωφελούνται από την επιτυχία τους, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουν.

Ήταν σαφές το 2016 ότι η έξοδος από την ΕΕ θα αποτελούσε σοβαρό λάθος. Μια δεκαετία αργότερα, το κόστος είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ – και συνεχίζει να συσσωρεύεται. Το εγχείρημα δεν απέφερε κανένα από τα οικονομικά οφέλη που υποσχέθηκε, αλλά σχεδόν όλα τα προβλέψιμα μειονεκτήματα, καθώς και ένα επίπεδο πολιτικής αστάθειας – έξι, που σύντομα θα γίνουν επτά, πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια – άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

Σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία των νέων ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Βρετανοί αναγνωρίζουν ότι η αποχώρηση ήταν λάθος. Δεν είναι περίεργο, δεδομένων των αποτελεσμάτων.

Αν ο στόχος του Brexit ήταν μια πιο “απλοποιημένη” και ανταγωνιστική Βρετανία, τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι απέτυχε. Το γραφείο προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμά ότι το Brexit θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μείωση της παραγωγικότητας κατά 4% σε σύγκριση με το επίπεδο που θα είχε επιτευχθεί αν η χώρα παρέμενε μέλος της ΕΕ. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι το Brexit έχει ήδη μειώσει το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που είχαν τη μεγαλύτερη έκθεση στην ΕΕ μέσω του εμπορίου, του εργατικού δυναμικού ή θεμάτων ιδιοκτησίας έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.

Τα υποσχόμενα ρυθμιστικά οφέλη αποδείχθηκαν επίσης μια ψευδαίσθηση. Η Βρετανία εξακολουθεί να ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη νομοθεσία της ΕΕ, μόνο που δεν έχει πλέον δικαίωμα ψήφου ως προς τη διαμόρφωσή της. Τα εκτιμώμενα οφέλη από τις νέες εμπορικές συμφωνίες είναι μικρά και επισκιάζονται από το κόστος.

Ούτε έθεσε τέλος στα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης, όπως υποσχέθηκαν πολλοί υποστηρικτές του Brexit. Στην πραγματικότητα, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ενώ η καθαρή μετανάστευση από την ΕΕ μειώθηκε απότομα, η καθαρή μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκε από περίπου 200.000 πριν από το Brexit σε σχεδόν 1 εκατομμύριο στο αποκορύφωμά της το 2023, και παραμένει πάνω από τα προ-Brexit επίπεδα. Οι παράτυπες αφίξεις παραμένουν επίσης πολύ υψηλότερες από ό,τι πριν από το Brexit, και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χάσει την άμεση πρόσβαση σε ορισμένα από τα εργαλεία ασφάλειας των συνόρων και αστυνόμευσης της ΕΕ, γεγονός που έχει παρεμποδίσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των αφίξεων με μικρά σκάφη.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, το Brexit έχει “απορροφήσει” την προσοχή των κυβερνητικών αξιωματούχων για χρόνια, σπαταλώντας χρόνο και ενέργεια που θα μπορούσαν να είχαν κατευθυνθεί προς τις πραγματικές ανάγκες της χώρας: περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Οι πολυάριθμες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει πλέον ο νέος πρωθυπουργός είναι όλες πιο δύσκολες από ό,τι θα ήταν διαφορετικά, σε μεγάλο βαθμό επειδή η χώρα είναι φτωχότερη από ό,τι θα ήταν διαφορετικά.

Και η Ευρώπη βγήκε όμως χαμένη. Μια ένωση που πλέον έχει εμμονή με την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία είναι πιο αδύναμη χωρίς το βάρος της οικονομικής ισχύος, των στρατιωτικών πόρων και της διπλωματικής δύναμης της Βρετανίας. Και ο κόσμος έχει αλλάξει με τρόπους που καθιστούν τη διάσπαση όλο και πιο δαπανηρή με την πάροδο των ετών. Η Ρωσία είναι πιο επικίνδυνη και η Κίνα πιο ισχυρή, ενώ η ειδική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ είναι λιγότερο βέβαιη. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ενδοευρωπαϊκές τριβές αποτελούν μια πολυτέλεια που καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά.

Η πιθανότητα επανένταξης της Βρετανίας σε μια αναμορφωμένη, πιο ανταγωνιστική ΕΕ δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά είναι ένας στόχος προς τον οποίο πρέπει να εργαστούν και οι δύο πλευρές, δεδομένων των σημαντικών οφελών που θα αποκομίσει η καθεμία. Ωστόσο, αυτό είναι ακόμη δύσκολο. Στο μεταξύ, απτά οφέλη από την ενοποίηση εξακολουθούν να είναι εφικτά, εφόσον και οι δύο πλευρές επιδείξουν τη βούληση.

Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει με μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας, τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από την ΕΕ. Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ευρώπης έχουν αυξηθεί, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τους στόχους του ΝΑΤΟ, ενώ η αποτελεσματικότητά τους έχει υπονομευθεί από τον κατακερματισμό και τις ανεπαρκείς προμήθειες. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα κοινών προμηθειών, αναπλήρωσης των αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών, ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο και αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ μπορούν επίσης να μειώσουν τις οικονομικές τριβές. Να διευκολύνουν τους συνοριακούς ελέγχους για να βοηθήσουν τους εξαγωγείς. Να συνδέσουν τα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσης. Να συντονίσουν τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για να μειώσουν τους λογαριασμούς, να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και να υποστηρίξουν την απομάκρυνση του άνθρακα. Οφέλη που είχαν υποσχεθεί εδώ και καιρό, αλλά τα αποτελέσματα είναι ελάχιστα.

Η μείωση των οικονομικών εμποδίων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μεγαλύτερη συνεργασία στην αγορά εργασίας, ξεκινώντας από τους νέους. Οι νέοι Βρετανοί είναι αυτοί που έχασαν περισσότερα από το Brexit και γνωρίζουν ότι υποφέρουν εξαιτίας του. Πάνω από το 80% δηλώνει ότι θα επανεντασσόταν στην ΕΕ και δεν πρέπει να τους εμποδίζεται η δυνατότητα να αναζητήσουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες εκεί.

Ταυτόχρονα, η ευρύτερη πρόσβαση στη μεγαλύτερη αγγλόφωνη αγορά στο “κατώφλι” της ΕΕ θα προσφέρει στους νέους της Ευρώπης πολύτιμη εργασιακή και γλωσσική εμπειρία. Οι συζητήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες — πόσοι θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι, πόσο καιρό θα πρέπει να τους επιτρέπεται να παραμείνουν, πόσα δίδακτρα θα πρέπει να πληρώνουν — δεν θα πρέπει να αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο, εφόσον και οι δύο πλευρές επιδείξουν καλή πίστη.

Τέτοιες μεταρρυθμίσεις δεν θα καταφέρουν να επανορθώσουν τη ζημιά που προκλήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά θα αποτελούσαν το είδος της προόδου που θα μπορούσε να επιτρέψει σε μια κυβέρνηση να επιβιώσει για περισσότερο από ένα ή δύο χρόνια.

Παραμένω αισιόδοξος όσον αφορά sτις προοπτικές επιτυχίας τους, δεδομένων των υποκείμενων πλεονεκτημάτων τους. Ωστόσο, η τελευταία δεκαετία έχει δείξει — και οι πρόσφατες γεωπολιτικές συγκρούσεις έχουν υπογραμμίσει — πόσο επικίνδυνο είναι για οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή να επιχειρήσει να προχωρήσει μόνη της. Τα δημοκρατικά κράτη ενισχύονται — οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά και πολιτισμικά — όταν εξελισσόμαστε από κοινού. Και καθώς οι δημοκρατικές αξίες και τα ζητήματα ασφάλειας που ενώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ δέχονται επίθεση, μια στενή συνεργασία είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Τώρα που η ομίχλη του Brexit έχει διαλυθεί και η ζημιά είναι εμφανής, το ερώτημα είναι αν η Βρετανία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να αποκαταστήσουν τη σχέση τους για να ξαναχτίσουν το μέλλον τους. Η τύχη της νέας κυβέρνησης που σχηματίζεται τώρα στο Λονδίνο εξαρτάται από την απάντηση.

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