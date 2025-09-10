Όμηροι των γραφειοκρατικών διαδικασιών, των εξαντλητικών ελέγχων από τις τράπεζες και των ελλείψεων στις υποδομές βρίσκονται ξένες επενδύσεις στην Κύπρο. Κατά τη χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, αναφέρθηκε πως η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της στρατηγικής προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην χώρα, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Ενώπιον της Επιτροπής, η εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ ανέφερε πως οι έλεγχοι από τις τράπεζες στην Κύπρο στις ξένες επιχειρήσεις είναι πολύ πιο αυστηροί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουν πως είναι ψηλό το κόστος των μεταφορών και της ενέργειας, ενώ υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση διαφόρων αδειών.

Εκπρόσωπος της ΟΕΒ αναφέρθηκε στη γραφειοκρατία, τόσο στην κρατική μηχανή όσο και στις τράπεζες. Εκ μέρους της Ένωσης Πλοιοκτητών, λέχθηκε πως οι προοπτικές στη ναυτιλία είναι τεράστις, ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι τράπεζες. Σύμφωνα με τους πλοιοκτήτες, οι ναυτιλιακές εταιρείες ανοίγουν λογαριασμούς πιο γρήγορα στην Αγγλία και στην Ελβετία από ό,τι την Κύπρο.

Εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε πως παρόλο που βελτιώθηκε η εικόνα της χώρας, η παραοικονομία, που φτάνει το 25% και η διαφθορά δυσκολεύεουν την προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης, είπε πως υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη δικαιοσύνης , υπάρχει καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων από τις τράπεζες και τα κυβερνητικά τμήματα.

Σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση, σημείωσε πως δεν θα βοηθήσει τους ξένους επενδυτές. Από πλευράς του CIBA, αναφέρθηκε πως ξένες επενδύσεις αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις κυβερνητικές διαδικασίες και στο τραπεζικό σύστημα. Λέχθηκε πως δεν υπάρχουν αρκετά διεθνή σχολεία στην Κύπρο, κάτι όπως είπε, θέτει εμπόδια στην προσέλευση στελεχών ξένων επενδύσεων στην Κύπρο.

Από πλευράς των επενδυτικών ταμείων έγιναν αναφορές στις καθυστερήσεις από τον τραπεζικό τομέα. Ο ΣΕΛΚ σημείωσε πως θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στη ψηφιοποίηση, επισημαίνοντας πως οι δημόσιες συζητήσεις δημιουργούν αβεβαίοτητα στην αγορά. Εκπρόσωπος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων ανέφερε πως το 2021 λειτούργησε η Μονάδα διευκόλυνση ξένων επενδύσεων δημιουργήθηκε το 2021. Είπε πως τότε παραχωρήθηκαν φορολογικά μέτρα, φορολογικά κίνητρα ενώ επιταχύνθηκαν πολλές διαδικασίες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Κέντρου, περί τα τέλη του μήνα θα συνέλθει η υπουργική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Υπέδειξε πως μελετάται η αναθεώρηση της συγκεκριμένης στρατηγικής.