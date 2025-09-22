Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, ανακοίνωσε ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα υιοθετηθεί διακήρυξη για την εκπαίδευση των ναυτικών και την προώθηση της ένταξης των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Μιλώντας στη Λεμεσό, στην έναρξη του παγκόσμιου σεμιναρίου επιθεωρητών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), όπου συμμετέχουν πάνω από 150 εκπρόσωποι από περισσότερα από 100 λιμάνια διεθνώς, η κ. Χατζημανώλη τόνισε ότι η ευημερία των ναυτικών βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Υφυπουργείου.

Ανάγκη νέων δεξιοτήτων στη ναυτιλία

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η πράσινη, ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση απαιτεί αναβάθμιση και επανεκπαίδευση του ναυτιλιακού προσωπικού. «Ένα άρτια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό δεν είναι πια πλεονέκτημα αλλά αναγκαιότητα», είπε, σημειώνοντας ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί την «άγκυρα ανθεκτικότητας» της Κύπρου.

Ηγετικός ρόλος της Κύπρου

Η κ. Χατζημανώλη παρουσίασε τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου ως ναυτιλιακό κέντρο στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, με ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο, φορολογικό σύστημα χωρητικότητας εγκεκριμένο από την ΕΕ και έμφαση στην ποιότητα και ασφάλεια. Υπενθύμισε ότι η Λευκωσία θα φιλοξενήσει τον Απρίλιο 2026 άτυπη υπουργική σύνοδο για τη ναυτιλία, στο πλαίσιο της Προεδρίας.

Δέσμευση για βιώσιμη ναυτιλία

Η Υφυπουργός κάλεσε σε συνεργασία και συλλογική δράση για τις κοινές προκλήσεις, τονίζοντας τη συμβολή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Τέλος, προσκάλεσε τους συμμετέχοντες στο συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025», που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό από 6 έως 8 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ