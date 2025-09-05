Η Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, Μαρίνα Χατζημανώλη, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Τζέντα στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2025, όπου συμμετείχε στο συνέδριο «2nd Sustainable Maritime Industry Conference (SMIC25)» μετά από πρόσκληση του Σαουδάραβα Υπουργού Μεταφορών, Saleh bin Nasser Al-Jasser.

Η κ. Χατζημανώλη ήταν η μοναδική Υπουργός από χώρα της Ε.Ε. που πήρε μέρος στο υπουργικό πάνελ, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σχέση Κύπρου – Σαουδικής Αραβίας και την ενεργή παρουσία της Λευκωσίας στον Κόλπο.

Στην παρέμβασή της υπογράμμισε τη δέσμευση της Κύπρου στη βιώσιμη ναυτιλία, δίνοντας έμφαση στη διεθνή συνεργασία μέσω του IMO, στη ναυτική ασφάλεια και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των ναυτικών.

Διμερείς επαφές με Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν

Στο περιθώριο του συνεδρίου, η Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Dr. Rumaih AL-Rumaih, με τον οποίο συζήτησαν την πρόοδο προς την ολοκλήρωση και υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης (MoU).

Παράλληλα, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Μπαχρέιν, Dr. Shaikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, όπου συμφωνήθηκε η προώθηση συνεργασίας μέσω MoU. Ο Μπαχρέινος Υπουργός επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει στο συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025» τον Οκτώβριο στη Λεμεσό.

Επαφές με τρίτες χώρες και στήριξη για IMO

Η Υφυπουργός είχε επίσης συναντήσεις με τους Υπουργούς Μεταφορών Δομινίκας, Σρι Λάνκα, Λιβερίας, Μαυροβουνίου και Σομαλίας, εστιάζοντας στην υποστήριξη της υποψηφιότητας της Κύπρου για επανεκλογή στο Συμβούλιο του IMO τον Νοέμβριο στο Λονδίνο.

Ενίσχυση δεσμών με την Κυπριακή κοινότητα

Κατά την παραμονή της, επισκέφθηκε τα γραφεία του Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τζέντα, Mohamed Abdulkader M. Alfadl, όπου συζητήθηκαν οι εμπορικές και ναυτιλιακές σχέσεις Κύπρου – Σαουδικής Αραβίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κρουαζιέρας.

Την κ. Χατζημανώλη συνόδευσε σε όλες τις συναντήσεις ο Πρέσβης της Κύπρου στη Σαουδική Αραβία, Χάρης Μορίτσης.