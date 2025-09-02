Η Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, κα. Μαρίνα Χατζημανώλη, αναχώρησε σήμερα για τη Σαουδική Αραβία, έπειτα από επίσημη πρόσκληση του Υπουργού Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Eng. Saleh Al-Jasser.

Η κ. Χατζημανώλη θα συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο συνέδριο «2nd Edition of Sustainable Maritime Industry Conference», που θα πραγματοποιηθεί στην Τζέντα στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2025.

Διμερείς επαφές και συνεργασίες

Στο περιθώριο του συνεδρίου, η Υφυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας και θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εκπροσώπους ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών με έδρα τη χώρα.

Προώθηση κυπριακής ναυτιλίας

Κατά τις συναντήσεις της, θα δοθεί έμφαση στην προώθηση της κυπριακής ναυτιλίας και στη διερεύνηση νέων προοπτικών συνεργασίας Κύπρου – Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ναυτιλίας.