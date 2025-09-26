Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, παρουσίασε δέσμη προτάσεων για την ενεργειακή ασφάλεια, την επάρκεια ηλεκτρισμού και τη μείωση του κόστους ενέργειας, ασκώντας σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση για καθυστερήσεις και κακούς χειρισμούς σε έργα-κλειδιά.

Σημείωσε ότι η στασιμότητα στο Βασιλικό και στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και επιβαρύνει τους καταναλωτές που πληρώνουν το δεύτερο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη σε όρους αγοραστικής δύναμης. Υπενθύμισε ότι από το 2018 οι πολίτες έχουν καταβάλει 1,3 δισ. ευρώ σε πρόστιμα ρύπων.

Ο κ. Στεφάνου έκανε λόγο για ευθύνες Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ που οδήγησαν σε τέλμα το έργο του Βασιλικού, το οποίο διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ οι θεσμοί απαιτούν επιστροφή κονδυλίων πέραν των 67 εκατ. ευρώ. Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα ζητήσει από την Αρχή κατά της Διαφθοράς πλήρη έρευνα.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση, κατηγόρησε την Κυβέρνηση για «διγλωσσία», ζητώντας μελέτη κόστους – οφέλους και σαφή θέση για τη βιωσιμότητα του έργου.

Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ για τα κρίσιμα έργα – υποδομές

– Για την Ηλεκτρική Διασύνδεση πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο και ιδιαίτερα το κρίσιμο θέμα της βιωσιμότητας του έργου για τα δημόσια οικονομικά και τους καταναλωτές. Η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει μελέτης κόστους – οφέλους, μελέτη τεχνικής αξιολόγησης και μελέτης επίπτωσης στους καταναλωτές

– Για την Έλευση Φυσικού Αερίου για Ηλεκτροπαραγωγή, προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των χερσαίων υποδομών (τερματικό – προβλήτα) και ο χειρισμός των πολλών ανοικτών θεμάτων. Ζητούμε το συντομότερο δυνατό όπως παρουσιαστεί σαφής οδικός χάρτης και χρονοδιαγράμματα στη βάση και των πορισμάτων των συμβούλων του έργου. Παράλληλα να προχωρήσει σε έρευνα για τα σκάνδαλα και τις κακοτοπιές που εντοπίζονται.

– Για την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων ΦΑ, να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο συμφωνίας με τις εταιρείες για μεταφορά, υγροποίηση και εξαγωγή στην Αίγυπτο μαζί με την προοπτική έλευση φα από τα δικά μας κοιτάσματα για τις δικές μας ανάγκες σε πρώτη φάση.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Για το ΑΚΕΛ επείγει η εκπόνηση ενός συνολικότερου σχεδιασμού η οποία θα βασίζεται στη διαφάνεια, τον έλεγχο και την πρόληψη, σε ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό με σαφή οδικό χάρτη και στις πολιτικές προσιτής ενέργειας.

Σε αυτή τη κατεύθυνση το ΑΚΕΛ προτείνει την σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής με τη συμμετοχή κομμάτων, τεχνοκρατών και ειδικών έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων πριν από την λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Παράλληλα όμως θα πρέπει να λειτουργήσουμε άμεσα το επόμενο διάστημα ως προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Πρώτο, να διασφαλιστεί η επάρκεια ηλεκτρισμού:

– Επίσπευση των διαδικασιών για θωράκιση της Δεκέλειας ως αναπόσπαστο σημείο παραγωγής και όχι απλά για εφεδρεία μέσα από την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων και ενεργοβόρων μονάδων παραγωγής.

– Ολοκλήρωση το ταχύτερο δυνατό των υποδομών αποθήκευσης για το δίκτυο και την παραγωγή.

– Διαφοροποίηση τιμολογιακής πολιτικής με πιο φθηνές τιμές σε ώρες πλεονάζουσας παραγωγής ΑΠΕ και μετατόπιση μεγάλων εμπορικών/βιομηχανικών φορτίων.

Δεύτερο, να επενδύσουμε περισσότερο στην εξοικονόμηση ενέργειας παρέχοντας ουσιαστικά κίνητρα για:

– Μαζικές ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων με προτεραιότητα τα δημόσια κτίρια/σχολεία, τα χαμηλομεσαία εισοδηματικά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

– Ασφαλή και αξιόπιστα σχήματα αποθήκευσης με προτεραιότητα τις οικίες και τους μικρούς παραγωγούς.

– Αξιοποίηση με διαφανή τρόπο των κονδυλίων που διατίθενται (Ταμείο Ρύπων) και που θα διατεθούν (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης).

Τρίτο, να θωρακίσουμε το ηλεκτρικό μας σύστημα αναπροσαρμόζοντας τις προτεραιότητες:

– Να δώσουμε προτεραιότητα στα φωτοβολταϊκά «στέγης» (σπίτια, δημόσια κτίρια) και τις ενεργειακές κοινότητες.

– Να οριοθετήσουμε την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών πάρκων, ιδιαίτερα σε αγροτική γη. Σε αυτό το πλαίσιο το ΑΚΕΛ θα καταθέσει πρόταση νόμου για ανάκληση ανεκμετάλλευτων αδειών ΑΠΕ.

– Να προχωρήσουμε με πιο γοργούς ρυθμούς στην ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς και διανομής με έμφαση στην ευελιξία, τα αμφίδρομα «έξυπνα» δίκτυα και την αποθήκευση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική διείσδυση των ΑΠΕ.

Τέταρτο, για τη μείωση του κόστους ενέργειας, το ΑΚΕΛ προτείνει:

1) Απόσυρση των λεγόμενων πράσινων φορολογιών.

2) Μόνιμος μειωμένος ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5%.

3) Κατάργηση διπλής φορολογίας στα καύσιμα.

4) Ταχεία αύξηση ΑΠΕ στο μείγμα της ΑΗΚ.

5) Φορολόγηση υπερκερδών ΑΠΕ για χρηματοδότηση μέτρων κατά της ενεργειακής φτώχειας.

6) Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών και «πράσινες» επενδύσεις.

7) Επέκταση προγραμμάτων χρηματοδότησης ΦΒ – Πλήρης επιχορήγηση σε ευάλωτους.

8) Αυτόματη ένταξη στην ειδική διατίμηση της ΑΗΚ.