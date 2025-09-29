Στα θετικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προεδρεύοντας το απόγευμα συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου βρέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του σημείωσε ότι η συνεδρίαση επικεντρώνεται στον προϋπολογισμό για το 2026, τονίζοντας πως μια ισχυρή αναπτυξιακή οικονομία αποτελεί μία από τις πέντε βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησης. Όπως ανέφερε, ο νέος προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και προοπτική, ενώ φέρει έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι προβλέπονται σαφώς αυξημένες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα και κοινωνική πολιτική. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες καταγράφουν αύξηση 4,7%, επιπλέον της αύξησης 4% που είχε σημειωθεί στον προϋπολογισμό του 2025. Παράλληλα, οι κοινωνικές παροχές, που το 2025 είχαν αυξηθεί κατά 5,3%, ενισχύονται περαιτέρω με 6,7% στον νέο προϋπολογισμό.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους, το οποίο, όπως ανέφερε, από 73,6% το 2023, όταν ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, αναμένεται να μειωθεί στο 52,9% το 2026, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωζώνη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια, ενώ παράλληλα προχωρά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2026 ο ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί στο 3,1%, ενώ η ανεργία θα παραμείνει κάτω από το 5%, γύρω στο 4,6%.

Συγκρίνοντας με την κατάσταση σε ισχυρά κράτη της Ευρωζώνης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος βρίσκεται γεωγραφικά στη μέση δύο πολέμων, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ενδεικτικά της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Υπογράμμισε ότι η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί χωρίς πειραματισμούς, καθώς «είμαστε υπόλογοι μόνο στον κυπριακό λαό».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια υπευθυνότητα που αποδίδει αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι εντός του πλαισίου αυτού εγκρίνεται ο τρίτος προϋπολογισμός της παρούσας διακυβέρνησης, ο προϋπολογισμός για το 2026.