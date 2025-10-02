Την έναρξη λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στρατηγική μεταρρύθμιση με ευρωπαϊκό μοντέλο

«Από χθες η χώρα μας γύρισε σελίδα στην ενεργειακή της πορεία», ανέφερε ο Εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η νέα αγορά βασίζεται στο Μοντέλο «Στόχος» της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί με προθεσμιακή, προημερήσια διαδικασία και μηχανισμό εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας διαφάνεια, αξιοπιστία και δίκαιη διαμόρφωση τιμών.

Η μεταρρύθμιση, που αποφασίστηκε το 2019 και καθυστέρησε για χρόνια, τέθηκε πλέον σε εφαρμογή «μετά την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών και θεσμικών εκκρεμοτήτων».

Οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι τα οφέλη για τον πολίτη είναι συγκεκριμένα:

δυνατότητα σύγκρισης τιμών και επιλογής πακέτων, ακόμη και πράσινων επιλογών ενέργειας ,

και επιλογής πακέτων, ακόμη και , από τον Ιανουάριο 2026 , αλλαγή προμηθευτή σε 24 ώρες χωρίς κόστος ,

, αλλαγή προμηθευτή σε , συμμετοχή ως αυτοπαραγωγοί ΑΠΕ ή μέλη ενεργειακών κοινοτήτων.

Για τις επιχειρήσεις, το άνοιγμα της αγοράς επιτρέπει διαπραγμάτευση με πολλούς προμηθευτές, μείωση λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενίσχυση ανταγωνισμού και μείωση τιμών

Η λειτουργία της αγοράς αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ρεύματος και καινοτόμες υπηρεσίες, περιορίζοντας την εξάρτηση από λίγους παρόχους και προωθώντας την αποκέντρωση της παραγωγής. Ο Εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι τα οφέλη «δεν θα είναι άμεσα», αλλά μεσοπρόθεσμα θα φανεί θετικός αντίκτυπος, όπως συνέβη και με την απελευθέρωση της τηλεφωνίας.

Προοπτικές για την ΑΗΚ

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η ΑΗΚ καλείται να ανταγωνιστεί σε νέο περιβάλλον, όπως η ΑΤΗΚ στην τηλεφωνία, και ότι «ήδη χαιρετίζει το άνοιγμα της αγοράς».

Σχέδιο ενεργειακής πολιτικής

Η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πολιτικής που περιλαμβάνει:

περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ ,

, αποθήκευση ενέργειας ,

, ενίσχυση δικτύων μεταφοράς ,

, εισαγωγή φυσικού αερίου.

«Η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι με σχέδιο και μεθοδικότητα υλοποιεί μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη», κατέληξε.