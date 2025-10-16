Η Κύπρος και η Αίγυπτος ενισχύουν τους δεσμούς τους στον τομέα της ναυτιλίας, μετά την πραγματοποίηση της πρώτης συνεδρίας της Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό. Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπορικής Ναυτιλίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών το 2006.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η νέα Επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτική βάση, λειτουργώντας ως μόνιμη πλατφόρμα διαλόγου για ναυτιλιακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος και για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας Κύπρου – Αιγύπτου.

Της εναρκτήριας συνεδρίασης προέδρευσαν ο Δρ. Στέλιος Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, και ο Αντιναύαρχος Nihad Shaheen, Υφυπουργός Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Αιγύπτου. Στη συνεδρία συμμετείχαν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι και από τις δύο πλευρές, μεταξύ των οποίων λειτουργοί του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Συνεργασία σε εκπαίδευση, λιμένες και περιβάλλον

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο του Μεσογειακού Μνημονίου Συνεργασίας (MED MoU) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Εξετάστηκαν επίσης δράσεις για την εκπαίδευση και κατάρτιση ναυτικών, με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ ναυτιλιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων κατάρτισης.

Παράλληλα, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και ανάπτυξη των λιμένων Κύπρου και Αιγύπτου, την ενίσχυση των υποδομών, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία.

Επόμενη συνεδρία στην Αίγυπτο

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν από κοινού μέσω της Επιτροπής για την προώθηση τεχνικών και θεσμικών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Συμφωνήθηκε όπως η επόμενη συνεδρία πραγματοποιηθεί εντός του 2026 στην Αίγυπτο, με στόχο την παρακολούθηση της προόδου των συμφωνημένων δράσεων.

Επίσκεψη στο Λιμάνι Λεμεσού

Στις 16 Οκτωβρίου, η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Λιμάνι Λεμεσού, όπου ξεναγήθηκε στις λιμενικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών και της Αρχής Λιμένων Κύπρου για τις υποδομές, τα έργα ψηφιοποίησης και τις πρωτοβουλίες πράσινης μετάβασης.