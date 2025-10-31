Αύξηση παρουσίασαν τα καθαρά νέα δάνεια στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2025, φθάνοντας τα €447,9 εκατ., από €245,5 εκατ. τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για τα μέσα επιτόκια καταθέσεων και δανείων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ).

Τα νέα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην έκδοση «Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτώβριος 2025», δείχνουν ενίσχυση της δανειοδοτικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα προς τις επιχειρήσεις, ενώ τα επιτόκια εμφάνισαν μικτές τάσεις.

Αυξήσεις στα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθαν συνολικά σε €309,4 εκατ., εκ των οποίων €62,7 εκατ. αφορούσαν ποσά μέχρι €1 εκατ. και €246,7 εκατ. ποσά άνω του €1 εκατ. Σημαντική άνοδος σημειώθηκε και στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία έφθασαν τα €112,9 εκατ., από €96,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν οριακά στα €21,2 εκατ., από €20,4 εκατ. τον Αύγουστο.

Το σύνολο των νέων δανείων, που περιλαμβάνει και τις επαναδιαπραγματεύσεις, έφτασε τα €770,5 εκατ., από €420,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες δανεισμού.

Τάσεις στα επιτόκια

Στα επιτόκια δανείων παρατηρήθηκαν μειώσεις στα καταναλωτικά (6,46% από 7,09%) και στα στεγαστικά δάνεια (3,63% από 3,91%), ενώ τα επιτόκια δανείων προς μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκαν στο 4,32% (από 4,19%). Για δάνεια άνω του €1 εκατ., το επιτόκιο μειώθηκε στο 3,79% από 4,30%.

Στα επιτόκια καταθέσεων, το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων από νοικοκυριά αυξήθηκε ελαφρά στο 1,10% (από 1,08%), ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες διαμορφώθηκε στο 1,24% (από 1,15%).

Συγκρίσεις με την Ευρωζώνη

Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τα επιτόκια δανείων στην Κύπρο παραμένουν κοντά στον ευρωπαϊκό διάμεσο. Συγκεκριμένα, βρίσκονται στο 3,93% για τα νοικοκυριά έναντι 3,91% στην Ευρωζώνη, και στο 4,22% για τις επιχειρήσεις έναντι 3,80%.

Αντίθετα, τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα: 0,78% για τα νοικοκυριά (έναντι 1,74% στην Ευρωζώνη) και 1,08% για τις επιχειρήσεις (έναντι 1,94%).

ΚΥΠΕ