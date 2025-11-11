Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου μεταβαίνει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, όπου θα πραγματοποιήσει διαδοχικές επαφές με Ευρωπαίους Επιτρόπους για θέματα ενέργειας, καταναλωτών και εταιρικού δικαίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, ο κ. Παπαναστασίου θα έχει συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρο Παπασταύρου. Στο επίκεντρο της τριμερούς συζήτησης θα βρεθεί η αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και ο καθορισμός των επόμενων βημάτων για την υλοποίησή του.

Επιπλέον, ο Κύπριος Υπουργός θα συναντηθεί με τον Επίτροπο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών Μάικλ Μακγκράθ. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε θέματα προστασίας καταναλωτών και εταιρικού δικαίου.

Ο κ. Παπαναστασίου αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο την Πέμπτη.