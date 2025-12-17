Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) ανακοίνωσε ότι εντάχθηκε πρόσφατα στην Global Federation of Insurance Associations (GFIA), τη σημαντικότερη παγκόσμια ομοσπονδία ενώσεων ασφαλιστικών εταιρειών και έναν από τους πιο αναγνωρισμένους φορείς εκπροσώπησης της διεθνούς ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η GFIA, που ιδρύθηκε το 2012, αποτελεί κεντρικό θεσμικό συνομιλητή διεθνών οργανισμών και ρυθμιστικών αρχών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην παροχή τεκμηριωμένων εισηγήσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σήμερα εκπροσωπεί 42 εθνικές και περιφερειακές ασφαλιστικές ενώσεις από 68 χώρες, καλύπτοντας περίπου το 89% των παγκόσμιων ασφαλίστρων. Η Ομοσπονδία δέχεται ως μέλη αντιπροσωπευτικές, μη κερδοσκοπικές εθνικές ενώσεις που λειτουργούν ως η επίσημη φωνή του ασφαλιστικού τομέα της χώρας τους και ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους σκοπούς της GFIA.

«Η ένταξη του ΣΑΕΚ στη GFIA ενισχύει καταλυτικά τη διεθνή εικόνα του κυπριακού ασφαλιστικού κλάδου, παρέχοντας θεσμική αναγνώριση και ενεργό πρόσβαση σε κρίσιμες διεθνείς διαδικασίες, πρωτοβουλίες και συζητήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση του συνδέσμου.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ, Ευάγγελος Αναστασιάδης ανέφερε ότι η ένταξη του ΣΑΕΚ στη GFIA αποτελεί σημαντική αναγνώριση για τον κυπριακό ασφαλιστικό κλάδο. «Μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε πιο ενεργά στον διεθνή διάλογο και να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Ως ΣΑΕΚ, θα αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα θέση για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συμβολή μας στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της αγοράς», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ