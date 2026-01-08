Αύξηση κατά 0,10% στο τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ) για τους πρώτους έξι μήνες του 2026 προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείο Οικονομικών, με την αναπροσαρμογή να τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 1η Ιουλίου 2026 και για περίοδο δώδεκα μηνών, το τιμαριθμικό επίδομα θα αναπροσαρμοστεί περαιτέρω κατά 0,12%, βάσει της κατ’ αρχήν Μόνιμης Συμφωνίας για την ΑΤΑ που υπέγραψαν οι κοινωνικοί εταίροι.

Τα δεδομένα που στηρίζουν την αναπροσαρμογή

Όπως αναφέρεται, ο αριθμητικός μέσος όρος του υποκείμενου Δείκτη για τον υπολογισμό της ΑΤΑ το 2025 ανήλθε στις 113,61 μονάδες, έναντι 113,46 μονάδων το προηγούμενο έτος (βάση 2015), καταγράφοντας αύξηση 0,13%. Παράλληλα, με βάση στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, το πραγματικό ΑΕΠ κατέγραψε θετική ετήσια μεταβολή 3,5% στο πρώτο εννεάμηνο του 2025, με εκτιμήσεις για θετικό ρυθμό και στο δ’ τρίμηνο, γεγονός που στηρίζει την αναπροσαρμογή της ΑΤΑ.

Πώς διαμορφώνεται το επίδομα

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2026, το τιμαριθμικό επίδομα:

αναπροσαρμόζεται στο 361,44% από 360,98% ,

από , εφαρμόζεται επί των βασικών μισθών ,

, με κατώτατο όριο τα €13.803.

Από 1η Ιουλίου 2026 και για δώδεκα μήνες, το επίδομα:

διαμορφώνεται στο 361,53% επί των βασικών μισθών,

επί των βασικών μισθών, με κατώτατο όριο τα €13.807.

Το πιο πάνω επίδομα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των απολαβών αξιωματούχων, υπαλλήλων και μισθωτών, στους βασικούς μισθούς των οποίων δεν έχει ενσωματωθεί οποιοδήποτε μέρος της ΑΤΑ.

Ρυθμίσεις για μισθούς με ενσωματωμένη ΑΤΑ

Για τους αξιωματούχους και εργοδοτούμενους της κρατικής υπηρεσίας, στους βασικούς μισθούς των οποίων έχει ενσωματωθεί ποσοστό ΑΤΑ 27,99% (βάσει του Νόμου Αρ. 56(1)/2018), καθώς και γενικές αυξήσεις 6,656%: