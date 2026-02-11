Η συνεχής εξέλιξη του ψηφιακού περιβάλλοντος καθιστά την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στρατηγική προτεραιότητα για κάθε σύγχρονο οργανισμό, τις επιχειρήσεις και το σύνολο της οικονομίας. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων, ανακοινώνει την προσφορά δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης σε κρίσιμα θέματα της Κυβερνοασφάλειας. Για πρώτη φορά η ΑνΑΔ αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη τόσο του κόστους κατάρτισης όσο και των εξετάσεων πιστοποίησης, σε πιστοποιήσεις που συγκαταλέγονται στις πιο απαιτητικές και ακριβές διεθνώς και συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα καλύπτουν μεγάλο εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, από θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων έως προηγμένες τεχνικές ανάλυσης απειλών, δοκιμών διείσδυσης και ασφάλειας σε cloud περιβάλλοντα. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις από τους οργανισμούς Microsoft, CompTIA και (ISC)², μέσα από προγράμματα κατάρτισης με τις ακόλουθες διάρκειες:

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) (60 ώρες)

(60 ώρες) CompTIA PenTest + (50 ώρες)

(50 ώρες) CompTIA CySA + (50 ώρες)

(50 ώρες) CompTIA SecurityX (πρώην CASP+) (50 ώρες)

(50 ώρες) Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900) (12 ώρες)

(12 ώρες) Microsoft Azure Security Engineer Associate (AZ-500) (40 ώρες)

Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε επαγγελματίες της Πληροφορικής, εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς στην Κυβερνοασφάλεια. Μέσα από στοχευμένη κατάρτιση, επίσημο εκπαιδευτικό υλικό και πρακτική εξάσκηση, οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται αποτελεσματικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης και την απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα προγράμματα και να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ. Η ζήτηση για τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι ιδιαίτερα υψηλή και οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό συνιστάται η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από όσους θέλουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.