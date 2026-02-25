Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο 50.000 Γραμματίων Δημοσίου Κυπριακής Δημοκρατίας διάρκειας 13 εβδομάδων, 2ης έκδοσης, Σειράς 2026, συνολικής αξίας €50 εκατ.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 50.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 2ης έκδοσης, Σειράς 2026 (27/02/2026 – 29/05/2026) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €50.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2026. Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 27η Φεβρουαρίου 2026.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13B26/ ΤΒ13Β26 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241410816.

Τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο.

Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026.