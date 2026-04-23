Του Marc Champion

Κρίνοντας από τα μηνύματα που λαμβάνω, υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν, μεταξύ των υποστηρικτών της γραμμής “να τελειώσουμε τη δουλειά”. Υποστηρίζουν ότι η επιλογή μεταξύ της συνέχισης ή της λήξης του πολέμου καταλήγει στο αν θέλεις να καταστρέψεις την Ισλαμική Δημοκρατία ή αν είσαι ικανοποιημένος να την αφήσεις να συνεχίσει να φέρνει δυστυχία στον ιρανικό λαό και στους γείτονές του. Αλλά τι θα γινόταν αν η κατάρρευσή της απαιτούσε τη λήξη του πολέμου;

Φυσικά, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτό θα συμβεί. Αλλά δεν είναι λιγότερο πιθανό από την εναλλακτική πρόταση, ότι δηλαδή, αφού απέτυχαν να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος στους πρώτους δύο μήνες του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα καταφέρουν να το επιτύχουν με έναν ακόμη μήνα πολέμου. Η βασική διαφορά δεν έγκειται στα αποτελέσματα που θα είχαν οι δύο αυτές επιλογές, τα οποία δεν γνωρίζουμε, αλλά στο κόστος τους, το οποίο γνωρίζουμε.

Μια επιστροφή στον πόλεμο θα είχε τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, πέραν των χιλιάδων που έχουν ήδη χαθεί, καθώς και στις υποδομές και τις προοπτικές ανάπτυξης των κρατών του Κόλπου (κατά των οποίων το Ιράν αναπόφευκτα θα αντεπιτεθεί) και στην παγκόσμια οικονομία. Μπορεί τελικά να μετέτρεπε το Ιράν σε ένα αποτυχημένο κράτος, που αποτελεί μια μορφή αλλαγής καθεστώτος – αλλά αυτό θα ήταν ανήθικο και θα αποτελούσε μια τεράστια και ανεξέλεγκτη απειλή για την περιοχή.

Αυτό είναι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πλέον αναγνωρίσει σιωπηρά, παρατείνοντας την εκεχειρία που είχε πει ότι δεν θα παρέτεινε και επιτρέποντας στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διαπλέουν τον υποτιθέμενο αδιαπέραστο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Και οι δύο παραχωρήσεις αποσκοπούν στην αποφυγή μιας αναμέτρησης με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και της σημαντικής στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα συνεπαγόταν, αν και παραμένει ασαφές αν ο στόχος του είναι να σταματήσει τον πόλεμο ή να προετοιμαστεί για μια νέα φάση του.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι δίνει χρόνο στην “διασπασμένη” ηγεσία της Τεχεράνης να τα βρει στο εσωτερικό της και να επιστρέψει σε αυτόν με μια ενιαία πρόταση για διαπραγμάτευση. Έχει δίκιο ότι το καθεστώς έχει διχαστεί όσον αφορά τις συνομιλίες. Όμως κάνει λάθος ως προς το τι σημαίνει αυτό. Το θέμα για το οποίο διαφωνούν οι ηγέτες του Ιράν είναι το πώς θα διασφαλίσουν καλύτερα την περαιτέρω επιβίωση του καθεστώτος μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Οι ισχυρισμοί του Ιράν για νίκη επί των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι εξίσου κενοί περιεχομένου με αυτούς του Τραμπ. Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει κερδίσει μόνο στο βαθμό που επέζησε της αρχικής επίθεσης, και οι υποστηρικτές και οι αξιωματούχοι της μπορούν μόνο να ελπίζουν ότι αυτό θα διαρκέσει. Ωστόσο, η χώρα, που βρισκόταν ήδη σε δεινή οικονομική κατάσταση πριν από την έναρξη της αεροπορικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, βρίσκεται σήμερα σε πολύ χειρότερη θέση από ό,τι πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε το Bloomberg την Τετάρτη, δορυφορικές εικόνες δείχνουν το σημαντικό μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε η εκστρατεία των αεροπορικών επιθέσεων, ειδικά στην Τεχεράνη και γύρω από αυτήν. Από τα 2.816 κτίρια που χτυπήθηκαν, το 65% ήταν είτε βιομηχανικά, είτε εμπορικά, είτε πολιτικά. Βασικές βιομηχανίες χάλυβα και πετροχημικών έχουν υποστεί ζημιές, αναγκάζοντας το κλείσιμο των εργοστασίων αυτοκινήτων, πλαστικών συσκευασιών και άλλων μονάδων.

Οι Ιρανοί το γνωρίζουν αυτό καλύτερα από τον καθένα, οπότε θα πίστευε κανείς ότι οι ηγέτες τους θα ζητούσαν ειρήνη με οποιουσδήποτε σχεδόν όρους. Ο Τραμπ σίγουρα φαινόταν να το πιστεύει και ήταν εμφανώς απογοητευμένος από την άρνηση της Τεχεράνης να υποκύψει στις απαιτήσεις του. Αλλά οι Φρουροί της Επανάστασης πιστεύουν ότι απέδειξαν πως μπορούν να επιβιώσουν από οποιεσδήποτε αεροπορικές επιδρομές. Οι όροι οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας είναι αυτοί που θα καθορίσουν εάν το καθεστώς θα επιβιώσει – και υπάρχει μια πραγματική συζήτηση στην Τεχεράνη για το πώς θα διασφαλιστεί καλύτερα η μεταπολεμική επιβίωση.

Όπως υποστήριζε ο Άλι Αλφονέ, ανώτερος ερευνητής στο Gulf Arab States Institute με έδρα την Ουάσινγκτον, ήδη πριν από τον πόλεμο, το Ιράν μεταμορφώνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, από θεοκρατία σε στρατιωτικό κράτος. Και ήδη εδώ και περίπου ένα χρόνο πριν από τον πόλεμο, διοικείται – αρχικά εν μέρει, πλέον πλήρως – από μια επιτροπή πέντε ατόμων, κανένας από τους οποίους δεν είναι ανώτερος κληρικός.

Ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ εξουσιοδότησε αυτό το πενταμελές συμβούλιο να εφαρμόζει και να ανακοινώνει αποφάσεις με τις οποίες ο ίδιος δεν ήθελε να συνδεθεί, συμπεριλαμβανομένης μιας χαλάρωσης στον κώδικα ένδυσης των γυναικών και της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Ιουνίου 2025 που τερμάτισε τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Η τρέχουσα επιτροπή περιλαμβάνει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο της Βουλής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και τον επικεφαλής του δικαστικού σώματος, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ. Υπάρχουν επίσης δύο μέλη από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, τα οποία δεν αναγνωρίζονται δημόσια, αλλά ο Αφλονέ – μιλώντας σε πάνελ που φιλοξένησε το Middle East Institute την Τρίτη – λέει ότι πρόκειται για τους ταξίαρχους Αχμάντ Βαχιντί και Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης δεν είναι υποχρεωμένο να μοιράζεται την εξουσία με πολίτες. Θέλει να το κάνει επειδή δεν έχει απαντήσεις στα περισσότερα από τα δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα του Ιράν και δεν θέλει να θεωρηθεί αποκλειστικά υπεύθυνο για την αποτυχία επίλυσής τους. Ταυτόχρονα, είναι απρόθυμο να δεχτεί οποιοδήποτε τέλος στον πόλεμο που δεν θα παρέχει στο ίδιο ένα μέλλον. Αυτό σημαίνει, τουλάχιστον από τη δική του οπτική γωνία, ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να παρέχει μια πηγή χρηματοδότησης, είτε αυτή πάρει τη μορφή απευθείας αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ (κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί), είτε μια νέα ροή μετρητών που θα παρέχεται από κάποιας μορφής διόδια στα Στενά του Ορμούζ, την άρση των κυρώσεων ή όπως επιλέξει να ονομάσει τις οικονομικές συναλλαγές ο Τραμπ.

Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης – όπως ακριβώς και ο Τραμπ – χρειάζονται απτές νίκες τις οποίες μπορούν να επικαλεστούν για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο, τον οποίο προκάλεσαν οι ενέργειές τους τα τελευταία 20 ή περισσότερα χρόνια. Χρειάζονται επίσης εγγυήσεις ότι ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις αεροπορικές τους επιδρομές, και ότι θα επιτραπεί στο Ιράν να διατηρήσει όσα αποτρεπτικά μέσα διαθέτει ακόμη, από τα κατεστραμμένα πυραυλικά και πυρηνικά προγράμματα μέχρι ένα εξίσου υποβαθμισμένο δίκτυο περιφερειακών πληρεξουσίων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Βαχιντί ανακάλεσε την ιρανική διαπραγματευτική ομάδα από το Ισλαμαμπάντ νωρίτερα αυτό το μήνα, επειδή εξέφρασε έστω και την προθυμία να συζητήσει το θέμα των πληρεξουσίων. Είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης αρνείται να εγκρίνει έναν νέο γύρο συνομιλιών μέχρι οι ΗΠΑ να μειώσουν τις απαιτήσεις τους, δηλαδή το να παραιτηθεί το Ιράν από όλες τις παραπάνω εγγυήσεις.

Αξίζει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Γκαλιμπάφ υπερασπίστηκε τις διαπραγματεύσεις στην ιρανική κρατική τηλεόραση στις 18 Απριλίου. Η γλώσσα του – γεμάτη αναφορές στους μάρτυρες και τον Θεό – ήταν αρκετή για να μας υπενθυμίσει τι είναι αυτό το καθεστώς. Ο Γκαλιμπάφ επιδιώκει την επιβίωση του καθεστώτος μέσω της διπλωματίας, την οποία περιγράφει ως απλώς έναν άλλο τρόπο διεξαγωγής της “μάχης”. Προσπαθεί να πείσει τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους πιστούς του καθεστώτος ότι η συζήτηση είναι πιο αποτελεσματική από το να προσκαλέσουν μια νέα τιμωρία από τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, αλλά δεν επιχειρηματολογεί και δεν θα επιχειρηματολογήσει ποτέ υπέρ της συνθηκολόγησης που απαιτούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Και οι δύο πλευρές στην εσωτερική συζήτηση του Ιράν θέλουν να διατηρήσουν την εξουσία. Και οι δύο θέλουν να τερματίσουν τη διεθνή απομόνωση που αποτελεί σημαντική πηγή των οικονομικών δεινών της χώρας. Σε αυτή την περίπτωση, η διπλωματία είναι – για να χρησιμοποιήσουμε ένα κλισέ – απλώς πόλεμος με άλλα μέσα. Ακόμη και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία – επειδή μια συμφωνία θα έδινε στους Φρουρούς της Επανάστασης τα μέσα για να επιβιώσουν – η πραγματική τέχνη της διαπραγμάτευσης του Τραμπ θα είναι να χρησιμοποιήσει την επ’ αόριστον κατάπαυση του πυρός του για να αναγκάσει το καθεστώς στην Τεχεράνη να έρθει αντιμέτωπο με την οικονομία του και τον λαό του.

