Ανακοινώθηκε πριν από λίγο το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων της Eurobank Ltd, το οποίο στοχεύει στην αποχώρηση μέχρι 300 τραπεζικών υπαλλήλων, με μέγιστο ποσό εφάπαξ αποζημίωσης τις €200 χιλ., όπως έγινε και με άλλα σχέδια που ανακοινώθηκαν.

Δικαιούχοι για αξιοποίηση του σχεδίου είναι όσοι υπάλληλοι της τράπεζας και των ασφαλιστικών της συμπλήρωσαν πέντε χρόνια εργασίας και έχουν ηλικία άνω των 35 ετών. Το σχέδιο θα είναι ανοικτό μέχρι τις 23 Μαρτίου. Η διοίκηση προγραμμάτιζε να ανακοινώσει το σχέδιο την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «πάγωσαν» για λίγο τη δημοσιοποίηση του σχεδίου.

Λίγο πολύ ήταν γνωστό εδώ και μήνες ότι η Eurobank Ltd θα προχωρούσε στην ανακοίνωση σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Μιχάλης Λούης, τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε ξεκαθαρίσει στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου στην Κύπρο ότι τα σχέδια εθελούσιας αποχώρησης αποτελούν πλέον πάγια πρακτική στις τράπεζες.

Eίχε διευκρινίσει τότε ότι το χρονοδιάγραμμα για το νέο σχέδιο θα είναι οι επόμενοι δώδεκα μήνες, αλλά δεν έδωσε ακριβείς αριθμούς για τον αριθμό των εργαζομένων που θα πρέπει να φύγουν. Υπογράμμισε όμως ότι η διαδικασία, όταν και όποτε αποφασιστεί, θα προωθηθεί σε συνεννόηση με τη συντεχνία, δηλαδή την ΕΤΥΚ.

Η Ελληνική Τράπεζα τον Φεβρουάριο του 2025 προχώρησε με σχέδιο εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης, το οποίο προσφέρθηκε στο προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής και της Hellenic Life. Τώρα όμως αξιολογούνται εκ νέου οι ανάγκες της ενοποιημένης πλέον Eurobank Ltd, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία της λειτουργικής συγχώνευσης. Ήδη έχει μεταφερθεί προσωπικό σε μονάδες που έχουν ανάγκες αλλά η συνένωση σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των εργασιών μειώνει τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό.