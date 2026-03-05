Δυναμική παρουσία στο India–Cyprus Summit 2026, ενισχύοντας τη διασύνδεση Ευρώπης και Ινδίας.

Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ινδίας–Κύπρου, η ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου υπηρεσιών και ο καταλυτικός ρόλος της Eurobank στη διαμόρφωση του χρηματοοικονομικού διαδρόμου μεταξύ των δύο οικονομιών, επιβεβαιώθηκαν στο India–Cyprus Summit 2026: A Dialogue on Investment, Innovation and Human Capital, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά ο ρόλος της Eurobank στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και στην εδραίωση της Κύπρου ως πύλης εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Όμιλος Eurobank έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ενεργούς ευρωπαϊκούς τραπεζικούς οργανισμούς στην Ινδία, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή του βάση, την εκτεταμένη εμπειρία στην τραπεζική, τις επενδύσεις και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και το ευρύ ευρωπαϊκό του αποτύπωμα.

Κεντρικό άξονα της στρατηγικής της Eurobank για την Ινδία αποτελεί το India–Greece–Cyprus (IGC) Business & Investment Council, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Τράπεζας σε συνεργασία με το Indian Chamber of Commerce και θεσμικούς φορείς των τριών χωρών. Το IGC λειτουργεί ως συντονισμένη πλατφόρμα για την ενίσχυση εμπορίου και επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως υποδομές, τεχνολογία, ενέργεια, ναυτιλία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τουρισμός και καινοτομία.

Ο κ. Sanjay Tugnait Πρόεδρος και CEO της Fairfax Digital Services ανέφερε: «Το IGC αποτελεί μια ξεκάθαρη δέσμευση για επένδυση στην Έξυπνη Υποδομή, που είναι απαραίτητη για μια μακροπρόθεση βιώσιμη ανάπτυξη. Η χρηματοοικονομική συνδεσιμότητα χρειάζεται ψηφιακές ικανότητες, ανθεκτικά συστήματα δεδομένων και αξιόπιστα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι επενδύσεις δεν είναι πλέον θέμα επιλογής, είναι το θεμέλιο για μια ισχυρή οικονομία και κοινωνική πρόοδο στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Όσοι προχωρούν με όραμα και συνέπεια θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και καλύτερου αύριο».

Kατά τη διάρκεια συναντήσεων με αφορμή το συνέδριο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Limited, κ. Μιχάλης Λούης αναφέρθηκε στο ορόσημο της λειτουργίας Γραφείου Αντιπροσωπείας στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Βομβάης, γεγονός που καθιστά την Eurobank στον πρώτο ελληνικό και κυπριακό τραπεζικό όμιλο με φυσική παρουσία στην Ινδία. «Είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στη στήριξη και επιτάχυνση αυτής της συνεργασίας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας οράματος, ανυπομονούμε για το άνοιγμα του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στη Βομβάη τον Μάρτιο. Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας προς την Ινδία και την πρόθεσή μας να δημιουργήσουμε ισχυρές χρηματοοικονομικές γέφυρες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ινδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη μέσω της Κύπρου», είπε.

Κατά το συνέδριο, ο Δρ. Κωνσταντίνος Βραχίμης, Διευθυντής της Μονάδας Οικονομικών Ερευνών της Eurobank, συντόνισε πάνελ συζήτησης όπου παρουσιάστηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης και διεύρυνσής τους.

Με στοχευμένες πρωτοβουλίες, φυσική παρουσία στην ινδική αγορά και διασύνδεση με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα, η Eurobank συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σταθερού και αναπτυξιακού χρηματοοικονομικού διαδρόμου που συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη.