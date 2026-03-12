Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό της διαδικασίας σχετικά με το πρώην Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα ως «ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη» για την Κύπρο, η οποία επιβεβαιώνει ότι οι πολιτικές και οι αποφάσεις της Κυβέρνησης κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα την Κύπρο για την απόφασή της να τερματίσει οριστικά τη διαδικασία επί παραβάσει που αφορούσε το πρώην Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι αυτή η απόφαση συνιστά σαφή αναγνώριση των ενεργειών που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που είχαν ανακύψει, μέσω συντονισμένων πρωτοβουλιών της Πολιτείας και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Καθοριστικό βήμα στην πορεία αυτή ήταν η απόφαση της Κυβέρνησης τον Οκτώβριο 2022 να προχωρήσει στην οριστική κατάργηση της δυνατότητας παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας σε επενδυτές και τα μέλη των οικογενειών τους, στο πλαίσιο του πρώην Επενδυτικού Προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε ήδη τερματιστεί από την 1η Νοεμβρίου 2020, και πλέον δεν διαθέτει καμία νομική βάση για επαναφορά του, ενισχύοντας περαιτέρω τη θεσμική θωράκιση της Κύπρου.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση προχώρησε στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, θεσμοθετώντας την υποχρέωση δημοσίευσης στις Επίσημες Εφημερίδες της Δημοκρατίας σε περιπτώσεις αποστέρησης υπηκοότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και να αποτρέπεται η χρήση μη ισχυρών εγγράφων.

Ο κ. Λετυμπιώτης επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση προχώρησε με συνέπεια και αποφασιστικότητα στη διαδικασία ελέγχου και αποστέρησης υπηκοότητας όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Συγκεκριμένα, για την περίοδο Μαρτίου 2023 – Μάρτιος 2024, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε 39 αποφάσεις που αφορούσαν 147 πρόσωπα, ενώ αναμένονται περαιτέρω αποφάσεις για την αποστέρηση υπηκοότητας και άλλων προσώπων.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειών της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της θεσμικής αξιοπιστίας της Κύπρου και επιβεβαιώνει ότι με πολιτική βούληση οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά, παράγοντας θετικά αποτελέσματα. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας.